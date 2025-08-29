Actualité
(photo : Florent Deligia).

Pollution : la qualité de l'air est moyenne ce vendredi à Lyon

  • par La rédaction

    • La qualité de l'air est moyenne à bonne ce vendredi 29 août à Lyon.

    La qualité de l'air reste moyenne ce vendredi à Lyon selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. "Les niveaux d’ozone et des autres polluants devraient peu évoluer", indique l'observatoire de la qualité de l'air dans la région.

    A Lyon, les indicateurs de concentrations en particules fines PM10 et en dioxyde de souffre sont bons. La concentration de dioxyde d'azote devrait également s'améliorer au cours de la journée.

    La situation devrait peu évoluer samedi 30 août.

