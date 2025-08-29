Les douze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes placés en vigilance orages ce vendredi

Illustration orages. (Photo by Dominique Delfino / Biosphoto / Biosphoto via AFP)

Les douze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance jaune orages ce vendredi.

Météo France place les douze départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune orages ce vendredi. A Lyon, des averses et de la pluie sont notamment attendus toute la journée.

A Saint-Etienne, des rafales de vent de plus en plus importantes sont attendues au fil de la journée. A Grenoble des pluies sont attendues dans la journée avec également quelques rafales de vent.

Les orages les plus importantes sont attendus notamment dans l'Allier à Moulins ou à Montlucçon.