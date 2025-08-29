Actualité
orages
Illustration orages. (Photo by Dominique Delfino / Biosphoto / Biosphoto via AFP)

Les douze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes placés en vigilance orages ce vendredi

  • par La rédaction

    • Les douze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance jaune orages ce vendredi.

    Météo France place les douze départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune orages ce vendredi. A Lyon, des averses et de la pluie sont notamment attendus toute la journée.

    A Saint-Etienne, des rafales de vent de plus en plus importantes sont attendues au fil de la journée. A Grenoble des pluies sont attendues dans la journée avec également quelques rafales de vent.

    Les orages les plus importantes sont attendus notamment dans l'Allier à Moulins ou à Montlucçon.

    à lire également
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Le trafic des TER toujours interrompu entre Lyon et Bourg-en-Bresse

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Le trafic des TER toujours interrompu entre Lyon et Bourg-en-Bresse 08:31
    orages
    Les douze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes placés en vigilance orages ce vendredi 08:03
    Pollution : la qualité de l'air est moyenne ce vendredi à Lyon 07:37
    illustration pluie Lyon @LD / Lyon capitale
    Météo : fraîcheur et averses ce vendredi à Lyon 07:16
    Cantine
    La Ville de Lyon bannit temporairement le thon de ses cantines scolaires 28/08/25
    d'heure en heure
    Permis de conduire : des inspecteurs en renfort pour réduire les délais dans le Rhône 28/08/25
    Lyon : l'Unicef et Jamais sans toit alertent sur ces enfants dont la rentrée se fait à la rue 28/08/25
    Comme Lyon et Caluire, Bron et Saint-Genis-Laval planteront un arbre pour Ilan Halimi 28/08/25
    La porte-parole du Gouvernement en visite près de Lyon ce vendredi 28/08/25
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    Lyon 2 et Villeurbanne scellent un partenariat inédit dans la métropole 28/08/25
    À Lyon, trois nouveaux élus rejoignent "L'Après", mouvement lancé par des dissidents de LFI 28/08/25
    Gare SNCF TER Lyon TGV
    Le trafic des trains perturbé à Lyon, un retour à la normale espéré en fin de journée 28/08/25
    école lyon accueil périscolaire
    Temps périscolaire dans les écoles : les nouveautés de Peps à Lyon pour la rentrée 28/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut