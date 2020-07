Coronavirus à Lyon : le masque obligatoire dans les grandes surfaces dès lundi

(Photo by STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

Dans un communiqué du 17 juillet 2020, La Fédération du commerce et de la distribution annonce l'obligation de porter un masque dans les grandes surfaces dès lundi.

« Conformément aux directives gouvernementales, et pour protéger au mieux les clients et les collaborateurs, le port du masque sera obligatoire à partir du lundi 20 juillet dans l’ensemble des magasins des grandes enseignes alimentaires. » C’est en ces termes que la Fédération du commerce et de la distribution avertit ses consommateurs de l’importance d’avoir un masque pour faire ses courses, au risque de se voir refuser l’entrée du magasin. Sont concernés : Auchan, Aldi, Carrefour, Colruyt, Cora, Groupe Casino, Intermarché, Leclerc, Lidl, Netto, Supermarché Match, Système U.

Des mesures qui interviennent suite à la découverte d'une centaine de cas en Mayenne.