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Stéphanie Rist, ministre de la Santé des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées au le centre hospitalier Jean Bouveri

65 millions d'euros pour le centre hospitalier de Montceau-les-Mines

  • par La Rédaction

    • En visite en Saône-et-Loire, la ministre de la Santé a confirmé un investissement de 65 millions d’euros pour moderniser l’hôpital Jean Bouveri et réaffirmé l’importance de l’accès aux soins de proximité.

    Stéphanie Rist, ministre de la Santé des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées s'ets rendue, vendredi 16 octobre, à Montceau-les-Mines. Elle a rencontré les soignants du territoire pour parler d’une question qui concerne tout le monde : comment mieux se soigner près de chez soi.

    La ministre a d’abord visité le centre hospitalier Jean Bouveri. Elle a échangé avec les équipes sur leur travail au quotidien et sur l’avenir de l’hôpital. Bonne nouvelle pour les habitants : l’État a confirmé qu’il investira 65 millions d’euros pour moderniser l’établissement.

    La visite s’est poursuivie à la Maison de santé pluridisciplinaire Esculape. Dans ce type de structure, médecins, infirmiers et autres professionnels de santé travaillent ensemble au même endroit. Cette organisation permet aux patients d’être mieux suivis et d’obtenir plus facilement un rendez-vous. En Saône-et-Loire, 26 lieux de soins portent aujourd’hui le label France Santé, dont 22 maisons de santé.

    Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l’Industrie accompagnait la ministre. Le préfet de Saône-et-Loire Dominique Dufour, ainsi que les sous-préfets Salwa Philibert et Amaury de Barbeyrac, étaient également présents. Tous partagent le même objectif : que chaque habitant du département puisse se soigner sans avoir à faire des kilomètres.

    En Saône-et-Loire, 26 lieux de soins portent aujourd’hui le label France Santé, dont 22 maisons de santé.
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