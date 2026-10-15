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Le moustique Culex transmet ce virus. @Pexels

Cinq personnes touchées par le virus du Nil occidental dans le Rhône, l’Ain, l’Isère et la Drôme

  • par Corentin Lucas

    • Selon le dernier bulletin de Santé publique France, cinq cas autochtones d’infection au virus du Nil occidental ont été identifiés dans la région, dont un dans le Rhône, un dans l’Ain, un en Isère et deux dans la Drôme.

    L’Auvergne-Rhône-Alpes figure parmi les régions touchées par le virus du Nil occidental. D’après le dernier bilan de Santé publique France, cinq cas autochtones ont été recensés dans la région depuis le mois d’août : deux dans la Drôme et un dans chacun des départements du Rhône, de l’Ain et de l’Isère. C’est la première fois que l’on détecte ce virus dans ces secteurs.

    La courbe épidémiologique dévoilée par Santé publique France fait apparaître un pic des signalements autour de la mi-août sur l’ensemble du territoire, avant une diminution progressive. Cette tendance "confirme que le pic épidémique est désormais passé", y compris dans la région.

    Une transmission par les moustiques

    Le virus du Nil occidental, également appelé West Nile, est transmis par des moustiques du genre Culex, présents dans toute la France. Leur période d’activité s’étend de mai à novembre. La surveillance mise en place repose sur le signalement obligatoire des cas confirmés. L’un des objectifs est de limiter les risques de transmission par les produits issus du corps humain, notamment les dons de sang, dans les départements où le virus circule. 

    À l’échelle nationale, 178 cas autochtones ont été identifiés au 12 octobre, contre 62 sur l’ensemble de l’année 2025. Parmi les cas recensés, 29 étaient asymptomatiques et détectés à l’occasion du dépistage des dons de sang. Les 149 autres étaient symptomatiques. 69 présentaient une forme neuro-invasive. La surveillance se poursuit pendant la période d’activité des moustiques, jusqu’au 30 novembre prochain.

    Lire aussi : Mions lance une nouvelle technique "innovante" de lutte contre le moustique tigre

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