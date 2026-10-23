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Annecy est la 5e villes où l’on marche le plus selon WeWard. (SiggyNowak – Pixabay)

Mobilisation du 24 octobre : la CCI Haute-Savoie ouvre une cellule d’écoute pour les commerçants

  • par LC

    • Une semaine après des manifestations qui ont engendré des pillages, la CCI de Haute-Savoie déploie des moyens pour soutenir les commerçants et les pouvoirs publics ont mis en place des mesures pour tenter de prévenir les dégradations.

    À la veille d’une nouvelle journée de mobilisation contre la vie chère, annoncée comme un “acte II” ce samedi 24 octobre, les commerçants haut-savoyards redoutent de revivre le week-end du 17 octobre. La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Haute-Savoie a dévoilé cette semaine un dispositif pour les accompagner.

    Une cellule d’écoute et un numéro unique

    La CCI a mis en place une cellule d’écoute, avec un numéro unique destiné à recenser les besoins des entreprises sinistrées ou inquiètes de ce qui pourrait se produire la semaine suivante. Son président, Philippe Carrier, a également relayé deux attentes fortes des commerçants : une prise en charge des assurances au-delà des garanties actuelles et le soutien de leur banque pour leur trésorerie dans les mois à venir. La CCI ne détaille pas, à ce stade, d’aide financière directe.

    Interdictions et couvre-feu

    Les autorités ont aussi renforcé leur dispositif pour lutter contre les pillages. Le préfet de la Haute-Savoie, Jérôme Bonet, a interdit les manifestations dans la vieille ville, les centres commerciaux et les bâtiments publics d’Annecy, ainsi que tout rassemblement non déclaré à Annemasse de 13h à 23h59. Le maire d’Annecy Antoine Armand a demandé le renforcement de la police et de la gendarmerie, et la mairie a annoncé un arrêté interdisant la circulation des mineurs non accompagnés dans les quartiers de Novel-Teppes et de l’hypercentre, de 19h samedi à 6h dimanche. Les trajets de bus sont adaptés pour la journée. À Annemasse, onze commerces ont été impactés en marge de la mobilisation du 17 octobre, tandis que le magasin de vêtements Lacoste à Annecy a été pillé.

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