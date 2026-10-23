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Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 23 au 25 octobre.

Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 23 au 25 octobre

  • par Corentin Lucas

    • Les manifestations étant interdites, c'est le moment de prendre quelques instants pour se ressourcer. Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes, expositions, show de hip hop... Lyon Capitale a sélectionné pour vous les activités immanquables de ce week-end du 23 au 25 octobre.

    Le Street Art Rillieux Festival prend fin

    Street Art Rillieux Festival. @Ville de Lyon

    Le Street Art Rillieux Festival termine son édition ce samedi 24 octobre avec une journée consacrée à l’art urbain. Dès 10h, trois fresques réalisées par Satr, Abys2Fly et Hetaone seront inaugurées. Le public pourra ensuite participer à des initiations au street art et au parkour, de 14h à 15h30. La journée se terminera avec le spectacle IKO, proposé par la compagnie Lignes Urbaines, dans le cadre du projet Le block du Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape (CCNR). À noter que tout est gratuit.

    Le tennis mondial à la LDLC Arena avec le Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes

    La LDLC Arena passe en mode tennis. @AvantageTennis_

    Les amateurs de tennis ont rendez-vous à la LDLC Arena, à Décines-Charpieu, pour la fin de la première édition du Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes. En cours depuis le 18 octobre, le tournoi ATP 250 prend fin ce week-end, avec les matchs du dernier carré et la finale, prévue dimanche.

    Les horaires des rencontres sont à retrouver sur le site de l’organisation. Quelques billets sont encore disponibles sur le site billetterie.

    Merveilleux Moyen Âge au musée Gadagne

    Le musée Gadagne à Lyon - DR

    Il ne reste que quelques jours pour visiter l’exposition Merveilleux Moyen Âge, au musée Gadagne, dans le Vieux-Lyon. Jusqu’au dimanche 1er novembre, elle invite les visiteurs à explorer l’histoire médiévale de la ville, en particulier celle de l’abbaye de l’Île-Barbe.

    Des objets issus de fouilles archéologiques récentes, des manuscrits carolingiens et des trésors d’églises sont dipsonibles lors de la visite. L’exposition s’intéresse aussi à la manière dont le Moyen Âge continue de nourrir l’imaginaire collectif, des récits légendaires à la culture populaire contemporaine.

    Les tarifs sont à partir de 7 euros.

    Hip Hop Games fête ses 15 ans au Transbordeur

    La 15e édition des Hip hop games. @HipHopGames

    Dimanche 25 octobre, le Transbordeur, à Villeurbanne, accueillera le Hip Hop Games. Créée en 2011 par le chorégraphe Romuald Brizolier, cette compétition mêle battle et création chorégraphique dans un format où l’improvisation occupe une place centrale. Quatre compagnies internationales s’affronteront au fil de différents défis, en solo, en duo ou en équipe.

    Il faudra compter 23 euros pour y assister. Des tarifs réduits sont disponibles à 15 euros.

    Peinture fraîche investit un nouveau lieu à Villeurbanne

    Le Peinture fraîche festival. @Peinture Fraîche

    Le festival Peinture fraîche change de décor pour sa neuvième édition. Après plusieurs années à Lyon, l’événement dédié au street art s’installe sur le site OTC, dans le quartier Grandclément, à Villeurbanne. Au programme : 17 fresques de 100m2, dont quatre réalisées en direct devant les visiteurs, et 76 artistes à découvrir.

    Le festival se poursuit jusqu’au 1er novembre, ce qui permet de profiter de cette sortie pendant les vacances de la Toussaint. L’entrée est proposée à 10 euros. C’est gratuit pour les moins de 6 ans.

    Lire aussi : On a testé les visites guidées de l'association Renaissance du Vieux-Lyon

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