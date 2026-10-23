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Le Tour de France 2027 passera dans l’Ain. @Pexels

450 000 visiteurs, 38,4 millions d’euros… L’impact économique du Tour de France en Isère dévoilé

  • par LR

    • Le Département de l’Isère a dévoilé l’impact socio-économique et médiatique du Tour de France et de l’Étape du Tour 2026 en Isère. Des résultats "qualifiés" qui placent l’Isère "comme l’épicentre de la planète vélo".

    4 jours de course, en passant par Chambéry, Voiron, l’Alpe d’Huez et Le Bourg-d’Oisans, 346 kilomètres de distance parcourue... Dans un communiqué diffusé cette semaine, le Département de l’Isère a dévoilé les chiffres de l’impact socio-économique et médiatique de l’étape du Tour de France dans le département, du 22 au 25 juillet derniers.

    En quelques chiffres, la dépense publique locale pour accueillir le Tour en Isère s’élève à 1,7 million d’euros, dont 48 % par les villes, 28 % par les intercommunalités et 24 % par le Département. Pour établir l’impact réel sur le territoire, une évaluation a été réalisée selon la méthodologie de la Direction générale des entreprises (DGE), déjà approuvée pour des événements comme la Route du Rhum ou les Jeux olympiques de Paris 2024. 5 800 réponses ont ainsi été collectées (1 059 de spectateurs, 4 923 participants à l’Étape du Tour et 196 commerçants et professionnels).

    38,4 millions d’euros générés

    Ainsi, l’impact économique direct hors taxes est évalué à 38,4 millions d’euros dans le département, dont 90 % générés pour le Tour de France et 10 % pour l’Étape du Tour. Le Département précise qu’en une semaine et sans billetterie, le Tour pèse plus lourd en Isère que la Route du Rhum ou que la Coupe du monde de rugby à Bordeaux (29 millions d’euros). 450 000 visiteurs sont par ailleurs venus passer au moins une journée dans le département pour le Tour.

    Côté impact médiatique, les quatre étapes iséroises ont totalisé 209 millions d’heures vues, sur près d’un milliard d’heures vues pour l’ensemble du Tour. En France, les étapes 18, 19 et 20 entrent ainsi dans le top 5 des parts d’audience. L’étape 20 se classe quant à elle à la première place avec 50,5 % de part d’audience, soit 5,44 millions de spectateurs. 71 % des Isérois se sont enfin dit fiers que le Tour de France passe dans leur département.

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