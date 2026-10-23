Manifestations du 24 octobre : 40 agents de sécurité privée déployés à Lyon pour protéger les commerces

La Métropole de Lyon et la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Lyon Métropole mettent à disposition un dispositif de prévention et de surveillance par 40 agents de sécurité privée dans le centre-ville de Lyon ce samedi 24 octobre.

Après les violences et pillages survenus en marge de la manifestation contre la vie chère le 17 octobre, la Métropole de Lyon et la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Lyon Métropole annoncent organiser un dispositif de mise à disposition d’agents de sécurité privée ce samedi 24 octobre, alors que de nouveaux rassemblements sont attendus à Lyon. Pour rappel, la préfecture du Rhône a interdit "les manifestations, cortèges, défilés, attroupements et rassemblements à caractère revendicatif" de 10 heures à 23 heures dans le centre-ville de Lyon ce samedi, de Perrache à la Part-Dieu en passant par la Presqu’île.

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40 agents déployés dans deux zones sensibles

Établi en lien avec la préfecture du Rhône et la Direction de la police nationale (DIPN) pour venir "en appui aux forces de l’ordre", le dispositif consistera au déploiement de deux équipes de 20 agents de sécurité privée dans deux zones considérées comme "sensibles" du centre-ville. Leur mission sera de "surveiller et gardienner les commerces du secteur, en complément des dispositifs de sécurité privée mis en place par les commerçants" ; de "patrouiller et transmettre des informations à la cellule de crise économique" ; "prévenir des intrusions, vols, dégradations et atteintes aux biens des commerces surveillés, dans la mesure de leurs capacités" ou encore d’alerter les forces de l’ordre en cas de dégradations et d’assister les personnes en difficulté.

L’action des agents sera dirigée par le centre opérationnel départemental de la Préfecture auquel participent la Métropole de Lyon et la CCI, en lien avec la cellule de crise économique mise en place pour l’occasion. Le dispositif interviendra "en cas de dégradations en base arrière pour accompagner le travail des forces d’intervention de l’Etat", précisent la collectivité et la CCI dans un communiqué.

Elles rappellent enfin que la sécurité privée ne se substitue pas à la police nationale ou a la gendarmerie. "Toute mission de maintien de l'ordre ou relevant de prérogatives de puissance publique leur est strictement interdite", concluent-elles.

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