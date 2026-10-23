Actualité
Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Des travaux attendus sur les routes du Rhône la semaine prochaine

  • par LR

    • Le Département du Rhône engagera plusieurs travaux sur les routes la semaine prochaine, du 26 octobre au 1er novembre. On fait le point.

    Des perturbations sont attendues sur les routes départementales la semaine prochaine puisque le Département du Rhône va en effet engager plusieurs travaux du 26 octobre au 1er novembre.

    Les principales opérations débuteront dès lundi. La RD342 à Brignais sera par exemple fermée de nuit afin que des travaux de reconstruction de la chaussée puissent être réalisés. Entre lundi et vendredi, des travaux de purge superficielle seront également menés sur la RD107 à Tarare. En conséquence, la circulation se fera en alternance. Des opérations de réfection de chaussée en enrobées seront par ailleurs réalisées, également du 26 au 30 octobre sur la RD68, à Charentay.

    Enfin, le Département du Rhône entamera mercredi des travaux de création d’un enrochement sur la RD9 à Thizy-les-Bourgs. La route sera coupée pendant quatre jours. Les opérations doivent s’étaler jusqu’au 13 novembre.

    Lire aussi : Chantier du tramway T10 : des perturbations attendues sur la ligne T4 jusqu’à fin novembre autour de Lyon

    à lire également
    Lyon : le couvre-feu et l’interdiction de manifester prolongés ce vendredi par le préfet du Rhône

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : le couvre-feu et l’interdiction de manifester prolongés ce vendredi par le préfet du Rhône 16:45
    L'après émeutes du 17 octobre 2026 à Lyon @Guillaume Lamy
    Manifestations du 24 octobre : 40 agents de sécurité privée déployés à Lyon pour protéger les commerces 16:35
    Des travaux attendus sur les routes du Rhône la semaine prochaine 16:00
    450 000 visiteurs, 38,4 millions d’euros… L’impact économique du Tour de France en Isère dévoilé 15:33
    Des supporters lyonnais retenus à la frontière allemande avant la défaite contre Hoffenheim, l’OL indigné 14:59
    d'heure en heure
    Mobilisation du 24 octobre : la CCI Haute-Savoie ouvre une cellule d’écoute pour les commerçants 14:55
    Le choc entre le PSG et l'OL officiellement décalé à lundi 14:39
    Véronique Sarselli et Grégory Doucet
    Manifestations interdites à Lyon : Véronique Sarselli soutient la décision du préfet, Grégory Doucet "prend acte" 14:37
    En Auvergne-Rhône-Alpes, un emploi sur sept dépend d’une multinationale étrangère selon l’Insee 14:08
    Equita Lyon 2026 : TCL renforce son dispositif accueillir près de 200 000 visiteurs 13:57
    Cat Power au Radiant-Bellevue : the Greatest ! 13:25
    Acte II des Gilets jaunes à Lyon : la préfecture confirme l'interdiction des manifestations dans un large périmètre du centre ville 12:43
    Vania/Laboratoire : Tchékhov aux Clochards Célestes 12:01
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut