Des travaux attendus sur les routes du Rhône la semaine prochaine

Le Département du Rhône engagera plusieurs travaux sur les routes la semaine prochaine, du 26 octobre au 1er novembre. On fait le point.

Des perturbations sont attendues sur les routes départementales la semaine prochaine puisque le Département du Rhône va en effet engager plusieurs travaux du 26 octobre au 1er novembre.

Les principales opérations débuteront dès lundi. La RD342 à Brignais sera par exemple fermée de nuit afin que des travaux de reconstruction de la chaussée puissent être réalisés. Entre lundi et vendredi, des travaux de purge superficielle seront également menés sur la RD107 à Tarare. En conséquence, la circulation se fera en alternance. Des opérations de réfection de chaussée en enrobées seront par ailleurs réalisées, également du 26 au 30 octobre sur la RD68, à Charentay.

Enfin, le Département du Rhône entamera mercredi des travaux de création d’un enrochement sur la RD9 à Thizy-les-Bourgs. La route sera coupée pendant quatre jours. Les opérations doivent s’étaler jusqu’au 13 novembre.

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