Lyon : le couvre-feu et l’interdiction de manifester prolongés ce vendredi par le préfet du Rhône

Une nouvelle fois, le préfet du Rhône, Etienne Guyot, renouvelle ce vendredi 23 octobre le couvre et l’interdiction de rassemblements revendicatifs en Presqu’île de Lyon.

En vigueur depuis lundi, l’interdiction des manifestations, cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs ainsi que le couvre-feu sont prolongés par le préfet du Rhône, Etienne Guyot, ce vendredi 23 octobre en Presqu’île, à Lyon. Pour rappel, tout rassemblement est interdit de 16 heures à 23 heures, tandis que le couvre-feu est instauré dès 23 heures et jusqu’à 6 heures samedi matin.

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Le périmètre concerné couvre la rue Constantine, la place des Terreaux exclue, la rue Joseph Serlin à l'est par le quai Jean-Moulin, les quais Jules-Courmont et Dr Gailleton, au sud par la rue de Condé, à l'ouest par le quai du Maréchal Joffre, le quai Tilsitt, quai des Célestins, le quai Saint-Antoine et le quai de la pêcherie (rive gauche de la Saône). La place Bellecour est incluse dans le périmètre.

Le Préfet Étienne GUYOT renouvelle les mesures pour assurer l’ordre public et la sécurité sur une partie de la Presqu’île de Lyon.



➡️interdiction des attroupements vendredi 23 octobre de 16h à 23h



➡️couvre-feu du vendredi 23 octobre à 23h au samedi 24 octobre à 6h



Les forces… pic.twitter.com/XXuPZobUOK — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 23, 2026

Toutes les manifestations interdites ce samedi

Pour rappel, un arrêté a été signé par le préfet ce vendredi interdisant également "les manifestations, cortèges, défilés, attroupements et rassemblements à caractère revendicatif" dans une grande partie du centre-ville ce samedi 24 octobre, alors que de nombreux appels au rassemblement ont été lancés pour protester contre la vie chère.

L’interdiction sera en vigueur de 10 heures à 23 heures. Elle concernera notamment l'ensemble de la Presqu'île, de la place des Terreaux jusqu'à Perrache, mais également une partie du Vieux Lyon, de la Confluence, du 6e arrondissement et du secteur de la Part-Dieu. Les abords de la préfecture et de l'hôtel de ville sont également inclus dans ce périmètre.