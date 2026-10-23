Isère : l’exécutif départemental remanié après l’élection d’Annick Merle aux sénatoriales 

Vendredi 16 octobre, l’exécutif départemental de l’Isère a été remanié après l’élection et la prise de fonctions d’Annick Merle aux sénatoriales.

Suite à l’élection et la prise de fonctions d’Annick Merle en tant que sénatrice de l’Isère le 30 septembre dernier, le Département a, lors de la séance publique du vendredi 16 octobre, remanié son exécutif. Annick Merle ne pouvait plus exercer ses fonctions locales en raison de la loi sur le non-cumul des mandats.

Le président du Département, Jean-Pierre Barbier, a donc soumis au vote de l’Assemblée départementale la nomination de Claire Debost, conseillère départementale de la Bièvre, à la vice-présidence en charge des ressources humaines et de l’évaluation des politiques publiques. Elle a finalement été adoptée.

"J’ai soumis au vote de l’Assemblée départementale ce remaniement qui permet de nommer à l’exécutif une nouvelle Vice-présidente, Claire Debost, qui a démontré son fort engagement auprès des Isérois depuis 2015, toujours très présente sur le terrain. Je tiens à remercier Annick Merle, qui a été une vice-présidente impliquée et à l’écoute sur ses prérogatives, et qui a porté avec conviction les intérêts du Département et des Isérois", indique Jean-Pierre Barbier.

Lire aussi : 450 000 visiteurs, 38,4 millions d’euros… L’impact économique du Tour de France en Isère dévoilé