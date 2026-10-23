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Le choc entre le PSG et l'OL officiellement décalé à lundi

  • par Vincent Guiraud

    • Initialement prévu dimanche soir à 20h45, le choc de Ligue 1 entre le PSG et l'OL se jouera finalement lundi à 20h30. La Préfecture de Police de Paris avait demandé le report du match à causes des manifestations prévues ce weekend un peu partout en France.

    Le choc du dimanche soir de Ligue 1 aura finalement lieu lundi à 20h30. Alors que l'OL, en tête du championnat, devait initialement rencontrer le PSG, son dauphin, dimanche soir au Parc des Princes, la rencontre se disputera le lendemain, à 20h30. La Préfecture de Police de Paris avait demandé à la LFP de déplacer ce match à cause des manifestations prévues tout le weekend un peu partout en France. "La LFP prend acte de l'arrêté de la Préfecture de Police (...) et décide, en accord avec Ligue 1+, de décaler le match au lundi 26 octobre à 20h30" explique la Ligue vendredi après-midi dans un communiqué de presse.

    Il s'agit de la quatrième reprogrammation de matchs pour ce week-end, Ligue 1 et Ligue 2 confondus, en raison des manifestations de grande ampleur prévues ce week-end en France, une semaine après celles du 17 octobre.

    Le PSG, deuxième du championnat à égalité de points (14) avec l'OL, premier, disputera donc ce choc au Parc des Princes en même temps que la cérémonie du Ballon d'or, auquel plusieurs Parisiens postulent de Khvicha Kvaratskhelia à Ousmane Dembélé en passant par Fabian Ruiz. La cérémonie débutera à 19h30 à Londres.

    Avant cette décision, une première rencontre de Ligue 1, entre Toulouse et Troyes, et une autre de Ligue 2 entre Montpellier et le Red Star, prévues samedi, avaient été reportées, tandis que le coup d'envoi de Saint-Étienne - Nantes a été décalé de 20h00 à 20h45 ce 24 octobre.

    À Paris, un autre événement sportif majeur doit se dérouler dimanche : le match de NFL délocalisé des États-Unis au Stade de France entre la Nouvelle-Orléans et Pittsburgh à 14h30, et mobilise déjà les forces de l'ordre.

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