Un couvre-feu pour les mineurs instauré à Villefranche-sur-Saône et dans deux communes voisines

Après les violences et les dégradations survenues le week-end du 17 octobre, un couvre-feu pour les mineurs est instauré à Villefranche-sur-Saône, Limas et Gleizé, dès ce vendredi 23 octobre et jusqu’au lundi 26 octobre.

Les mairies de Villefranche-sur-Saône, Limas et Gleizé ont annoncé, en lien avec la préfecture, la mise en place d’un couvre-feu concernant uniquement les mineurs. L’objectif est de "garantir la sécurité de tous" selon les propos rapportés par Le Progrès suite aux émeutes du 17 octobre dernier. Comme à Lyon, ces communes ont connu des pillages et des dégradations.

À partir de ce vendredi soir et jusqu’au lundi 26 octobre, les mineurs ne pourront pas circuler sur la voie publique entre 20h et 6h s’ils ne sont pas accompagnés d’un parent ou d’un représentant légal.

En plus de cette restriction, la mairie de Villefranche-sur-Saône annonce un renforcement des effectifs de la police nationale. La police municipale et les équipes du centre de supervision urbain (CSU) seront également mobilisées afin d’accroître la surveillance. Des équipes de sécurité privée doivent aussi être déployées sur la voie publique. Elles auront pour mission de surveiller plusieurs sites, le centre-ville et les zones commerciales.

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