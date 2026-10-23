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Le musée des confluences sera ouvert en ce week-end de Pâques. ©WilliamPham
Le musée des confluences. (©WilliamPham)

Le musée des Confluences et Lugdunum fermeront le 24 octobre face aux risques de dégradations

  • par Corentin Lucas

    • En prévision des mobilisations annoncées ce samedi 24 octobre à Lyon, et des potentielles dégradations, la Métropole a décidé de fermer préventivement le musée des Confluences et Lugdunum.

    Le musée des Confluences et Lugdunum, musée et théâtres romains, n’ouvriront pas ce samedi 24 octobre. La Métropole de Lyon a annoncé ces fermetures, prises en lien avec la préfecture du Rhône, dans un contexte particulier. En effet, un acte II du mouvement contre la vie chère est prévu, malgré les interdictions de manifester prononcées par les services de l’État.

    "Cette décision vise à prévenir tout risque d'incident et à garantir la sécurité des visiteurs, des agents et des œuvres conservées dans ces établissements", explique la Métropole dans un communiqué. D’autres lieux culturels seront également fermés samedi, comme le musée des Tissus et des Arts décoratifs ainsi que la Fondation Bullukian, deux sites de la Biennale d’art contemporain de Lyon.

    Ces fermetures interviennent une semaine après les dégradations et pillages qui ont touché près de 200 commerces de la Presqu’île, lors des violences survenues les 17 et 18 octobre. Face à cela, commerces, autorités et élus ne veulent prendre aucun risque pour ce week-end.

    La réouverture de ces lieux est prévue après cette journée particulière du 24 octobre.

    Lire aussi : Manifestations du 24 octobre : 40 agents de sécurité privée déployés à Lyon pour protéger les commerces

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