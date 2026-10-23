Des supporters lyonnais retenus à la frontière allemande avant la défaite contre Hoffenheim, l’OL indigné

Les supporters de l’OL lors du match contre le FC Nantes au Groupama Stadium. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Dans un communiqué, l’Olympique Lyonnais est revenu sur le traitement réservé à plusieurs de ses supporters, retenus par la police allemande à la frontière avant la rencontre face à Hoffenheim, jeudi 22 octobre. Le club demande des explications aux autorités et à l’UEFA.

La soirée a été difficile à Hoffenheim pour l’Olympique Lyonnais, sur le terrain comme en dehors. Battus sèchement 3-0 lors de la troisième journée de la phase régulière d’Europa League, les Gones ont vu plusieurs de leurs supporters être retenus à la frontière allemande par la police. C’est d’ailleurs pour cela que la banderole du groupe des Bad Gones n’est jamais apparue dans le parcage visiteur durant le match.

Dans un communiqué publié à l’issue de la rencontre, le club rhodanien déplore cette situation : "L’Olympique Lyonnais déplore le traitement réservé à ses supporters se rendant au match qui opposait son équipe à celle d’Hoffenheim. Le club avait longuement préparé le match avec les autorités locales allemandes dont l’OL tient à saluer le travail. La rencontre avait été jugée à faible risque par l’ensemble des parties prenantes."

Le club affirme que plusieurs supporters ont été retenus à la frontière, "sans explication à ce stade", les empêchant de rejoindre la PreZero Arena pour soutenir leur équipe. Près de 600 supporters lyonnais étaient prévus dans le parcage visiteurs pour cette rencontre.

L’OL demande des explications à l’UEFA

Face à cette situation, l’Olympique Lyonnais tire la sonnette d'alarme. "L’OL demande à l’UEFA et aux autorités fédérales allemandes de faire toute la lumière sur ces événements et partage la déception de ses fans. Le club accompagnera ses supporters pour faire valoir leurs droits de se déplacer pour soutenir leur équipe."

En ce qui concerne la rencontre opposant les Rhodaniens aux Parisiens dans la capitale, ce lundi soir (20h45), il ne risque pas d'y avoir un problème quant au déplacement des supporters lyonnais, puisque ces derniers en sont interdits pour des raisons de sécurité.

Merci pour votre soutien les Gones ! 🙌🔴🔵#TSGOL pic.twitter.com/cvppARepT7 — Olympique Lyonnais (@OL) October 22, 2026

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