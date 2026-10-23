Lyon : il frappe violemment une jeune femme dans le métro et prend 18 mois de prison

Jugé en comparution immédiate ce mercredi devant le tribunal judiciaire de Lyon, un homme de 43 ans a été condamné à 18 mois de prison, dont huit avec sursis, pour des violences commises sur une jeune femme de 18 ans dans le métro.

La salle d’audience n°9 du tribunal judiciaire de Lyon était pleine à craquer ce mercredi 21 octobre. À la 14e chambre, le tribunal jugeait en comparution immédiate Vincent B., un Lyonnais de 43 ans, pour des violences commises dans une rame de métro le 19 octobre. Ce soir-là, vers 23h15, une jeune femme de 18 ans rentrait chez elle après sa journée de travail. Une altercation a éclaté avec le prévenu, qui circulait dans le métro avec une canette à la main. Sous l’emprise de l’alcool, il lui a porté une violente claque. Un autre voyageur est alors intervenu pour protéger la jeune femme. Lui aussi a reçu des coups, avant de parvenir à extraire la victime de la rame au prochain arrêt.

Les conséquences sont lourdes pour la jeune femme, qui s’est vu prescrire huit jours d’incapacité totale de travail (ITT). Une journée d’ITT est notamment liée à la peur ressentie après les faits. Au-delà des blessures, elle conserve encore des séquelles psychologiques et redoute désormais de prendre les transports en commun la nuit. "Quand on sait qu'on approche de l'hiver, où les nuits vont tomber de plus en plus tôt, ça pose un réel problème", a déclaré l'avocate de la victime, en poursuivant : "Honnêtement, que se serait-il passé sans l’intervention de cet homme dans le métro ?".

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"J’ai été très con"

Dans le box, Vincent B. n’a pas contesté les faits. Il a présenté ses excuses à la victime, présente lors du procès. "Je ne nie rien et m'excuse envers la victime. J'ai été très con". Il a expliqué avoir consommé deux bières et pris ses médicaments contre l’épilepsie le soir de l’agression. Lors de son arrestation, les policiers ont découvert une matraque dans son sac à dos, ainsi que des gants coqués. Interrogé sur la présence de cette arme, le prévenu a expliqué la conserver par "peur du contexte actuel".

L’homme avait déjà été condamné en 2012 pour des faits similaires, puis en 2016 et en 2019 pour des agressions sexuelles. À l’audience, la question de son rapport à l’alcool a également occupé une place importante. Il a reconnu rencontrer des difficultés avec sa consommation, tandis que son comportement agressif lorsqu’il boit a été évoqué.

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18 mois de prison, dont huit mois de sursis

"Je salue le courage de l'homme qui s'est interposé. Il n'a pas hésité à prendre des coups", a déclaré la procureure de la République, tout en appuyant sur le lourd passif alcoolique de l’individu. 18 mois d’emprisonnement, dont huit avec sursis, assortie d’une obligation de soins en addictologie, d’une interdiction de prendre les transports et d’une interdiction d’entrer en contact avec la victime ont été requis.

Le tribunal a suivi ces réquisitions et condamné Vincent B. à 18 mois de prison, dont huit avec sursis, avec mandat de dépôt. Il devra également suivre des soins en addictologie et se voit interdire de détenir une arme. Sur le plan de l’indemnisation, il devra verser 1 500 euros au titre du préjudice moral de la victime, ainsi que 750 euros au titre des frais de procédure. À l’issue de l’audience, le prévenu laissait transparaître un possible appel du jugement. Il dispose de dix jours pour faire appel du jugement. "J'espère que l'acte que j'ai fait disparaîtra de sa mémoire", a conclu Vincent B. devant la victime.

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