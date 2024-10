Pour sa 41e édition, la randonnée Tournuscimes est de retour dans le village de Chardonnay, en Saône-et-Loire, dimanche 20 octobre.

La plus importante randonnée de Bourgogne-France-Comté se trouve bien dans le département de Saône-et-Loire. Ce dimanche 20 octobre, la Tournuscimes est en effet de retour pour sa 41e édition, comme chaque année, en octobre.

Elle prend son départ au village de Chardonnay pour des circuits de difficultés très variées, avec la possibilité de les parcourir à cheval, à VTT, avec des bâtons de marche ou même en famille. Et fait exceptionnel pour sa 41e édition, la Tournuscimes, qui accueille en moyenne plus de 4 000 personnes, va accueillir son 100 000 ème participant cette année.

Le ravitaillement met à l’honneur la traditionnelle omelette cuite tout au long de la journée. L'arrivée est aussi saluée d’un verre de chardonnay local.

Concernant le programme de la journée, les départs de la randonnée pédestre et famille seront donnés de 8h30 à 14h30, en fonction des catégories. Cinq randonnées pédestres sont possibles, allant de 13 à 31 km. La "rando famille", elle, est un parcours de 9 km. Six circuits VTT sont aussi proposés, de 20 à 57 km, avec des départs entre 7h45 et 9h30. Enfin, quatre circuits équestres de 30 à 41 km sont faisables, avec des départs entre 9 h et 10h30.

Billetterie et renseignements sur le site de l'organisateur.

