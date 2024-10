L'espace naturel sensible du grand étang de Pontoux, en Saône-et-Loire, regorge d'oiseaux migrateurs. Une visité guidée est prévue le 22 octobre prochain.

À quelques kilomètres de Verdun-sur-le-Doubs, dans la Saône-et-Loire, l’étang de Pontoux abrite plus de 150 espaces d'oiseaux. Cet espace naturel sensible (ENS), propriété du département, proposent aux visiteurs d'observer ces oiseaux dans les différents et discrets aménagements qui ponctuent le circuit pédagogique du site.

Le mardi 22 octobre prochain, au matin, un guide de la Ligue de protection pour les oiseaux de Bourgogne Franche-Comté sera présent pour une visite guidée gratuite du site, à la découverte des oiseaux migrateurs. Parmi les espèces de bêtes à plumes présentes à l'étang de Pontoux, figurent notamment des hérons pourprés, des busards des roseaux ou encore de grandes aigrettes.

La durée de la visite est estimée à trois heures. L'inscription est obligatoire et les places sont limitées. Pour s'inscrire, adressez un mail à ens@saoneetloire71.fr ou téléphonez au 03 85 39 56 72.

