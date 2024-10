Depuis le 1er octobre 2024, les rappels des services d'urgence se font depuis le 0800 112 112, un nouveau numéro unique et gratuit.

Depuis le 1er octobre dernier, le numéro de rappel des services d'urgences auparavant spécifique à l'unité appelée, se transforme désormais en un seul et unique numéro, le 0800 112 112.

Tous les rappels des numéros d'urgence, tels que le 112, le 18, 17 et le 197, se feront alors via un numéro unique, gratuit et accessible en métropole, comme en outre-mer. Pas de panique alors, si suite à votre appel auprès des services d'urgence, ce numéro vous contacte, ceci n'est pas un spam, mais bien un numéro officiel.

Ce nouveau numéro, garantit un contrôle renforcé de la sécurité des échanges, ainsi que la fiabilité des appels d'urgence pour tous les citoyens.

Les numéros des services d'urgence restent inchangés

Les numéros des services, eux, restent inchangés et joignables gratuitement 24h/24. Pour rappel, pour contacter la police ou la gendarmerie, il faut composer le 17, pour les sapeurs-pompiers le 18, le 112 pour les services d'urgence européens, et le 197 pour les alertes attentats et enlèvements.

