Voici quelques activités proposées par la Ville de Lyon, à l'occasion d'Octobre rose, mois dédié à la sensibilisation sur le dépistage du cancer et du sein, et à la récolte de fond pour la recherche.

Rendez-vous de mobilisation mondial, Octobre Rose est dédié chaque année à la sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein, ainsi qu'à la récolte de fond pour la recherche.

La Ville de Lyon s'engage et soutient le combat des 61 200 femmes touchées chaque année par la maladie, à travers différentes activités proposées dans toute la métropole.

Temps forts dans le 8ème et le 9ème arrondissement

Du 8 au 18 octobre, la Ville de Lyon donne rendez-vous dans le 8ème arrondissement, avec au programme, plusieurs activités sous le signe du ruban rose.

Vous pourrez alors, prendre part à une visite du centre d'imagerie médicale Lyon Mermoz, afin d'échanger avec des radiologues sur la mammographie, rejoindre une balade "santé des femmes", en compagnie de professionnelles du domaine, participer à des ateliers de prévention. Ou encore, visiter l'exposition Vénus, une action artistique de sensibilisation pour lutter contre le cancer du sein.

Découvrez la programmation en cliquant ici.

Du 5 au 17 octobre, le 9ème arrondissement propose également des activités, avec cette fois-ci, l'organisation d'un brunch et d'un déjeuner "en Rose", servis tous deux par Les Petites Cantines, ainsi que d'un témoignage musical de Péroline, une comédienne transformant cette dure épreuve de la vie, qu'est le cancer, en une œuvre artistique.

Le détail de la programmation est à retrouver en cliquant sur ce lien.

Un mois de sensibilisation au centre Léon Berard

Durant tout le mois d'octobre, le centre Léon Bérard, situé dans le 8ème arrondissement lyonnais, se mobilise lui aussi, pour la promotion du dépistage et l'information sur le cancer du sein. Les équipes vous accueillent lors de cette période pour différentes conférences, forums, ateliers et découverte de thérapies.

Centre régional Léon Bérard @WilliamPham

Le retour du Triathlon des Roses

La course solidaire du Triathlon des Roses revient pour sa deuxième édition, le dimanche 13 octobre au Parc Miribel-Jonage, afin de récolter des fonds en faveur de la recherche contre les cancers du sein.

La lutte continue

Grâce à la recherche, de nouveaux traitements toujours plus performants et améliorant au mieux, la qualité de vie des femmes, ont été mis au point ces 30 dernières années. Malgré tout, ce sont 12 000 femmes qui succombent chaque année à la maladie, plaçant le cancer du sein comme première cause de mortalité par cancer chez les femmes en France.

L'association du Ruban Rose, acteur majeur du monde de la recherche, sur le cancer du sein, appelle à "continuer le combat contre la maladie".

