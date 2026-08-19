La Saône-et-Loire renforce ses opérations de contrôle de la route

Avec 270 accidents depuis janvier, la préfecture de Saône-et-Loire prend des dispositions pour lutter contre ce phénomène.

Depuis le 1er janvier 2026, les routes de France, hexagonale et Outre-mer, ont été fatales pour près de 2000 personnes, atteste l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Un chiffre qui ne se résout pas à baisser malgré les forces institutionnelles et associatives qui se mobilisent chaque année. Le danger est bien là mais il n’est pas assez considéré dans les esprits des usagers de la route.

En Saône-et-Loire, le constat est particulièrement préoccupant. Depuis le début de l’année, 273 accidents corporels ont été recensés dans le département. Ils ont fait 368 blessés et coûté la vie à 22 personnes. Un bilan en nette augmentation : le nombre de morts sur les routes progresse de 22 % par rapport à 2025. En cause, des facteurs malheureusement bien connus : la vitesse, l’alcool et les stupéfiants.

Face à cette hausse, la préfecture mise d’abord sur la prévention. Dans le cadre du plan départemental d’actions de sécurité routière (PDASR), plus de 50 000 euros ont été engagés depuis janvier pour financer des campagnes de communication, des actions de sensibilisation et différents projets portés par les acteurs de la sécurité routière. Avec l’aide des intervenants départementaux de sécurité routière, 118 demi-journées de sensibilisation ont été organisées et 7 145 personnes rencontrées. Cet été encore, les équipes étaient présentes lors des passages des Tours de France masculin et féminin, à l’occasion de l’opération "Mâcon été jeune" ou encore lors du marathon de la sécurité routière à Chalon-sur-Saône.

Près de six retraits de permis sur dix liés aux stupéfiants

Mais lorsque la prévention ne suffit plus, place aux contrôles. Depuis janvier, les forces de sécurité intérieure ont consacré près de 12 000 heures aux opérations routières dans le département. Sur 6 480 contrôles effectués, 1 236 permis ont été retirés, soit près d’un cas sur cinq. Et désormais, un phénomène se détache nettement : la conduite après usage de stupéfiants est devenue la première cause de retrait de permis en Saône-et-Loire, représentant près de six cas sur dix. C’est dans ce contexte que les autorités ont décidé de passer à la vitesse supérieure.

Mardi 18 août, alors que les routes sont particulièrement fréquentées avec les retours de vacances, une opération de contrôles d’ampleur a été déployée dans le département. Aux dispositifs habituels se sont ajoutés des moyens plus exceptionnels : un avion de la police aux frontières a notamment été mobilisé, accompagné d’équipes formant des chiens à la détection de stupéfiants.

Depuis les airs comme au bord des routes, les forces de l’ordre traquent en priorité les comportements susceptibles de provoquer les accidents les plus graves. "Aucune tolérance ne peut être admise", met un point d’honneur la préfecture de la Saône-et-Loire. À quelques jours de la fin des vacances estivales, la vigilance reste donc de mise pour la préfecture qui a annoncé que les contrôles vont se poursuivre et seront particulièrement renforcés lors des deux derniers week-ends du mois d’août.

Une période traditionnellement marquée par d’importants flux de circulation et durant laquelle les autorités entendent éviter que le bilan ne s’alourdisse davantage.

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