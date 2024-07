Suspendue depuis 2018, la liaison Nancy-Lyon reprendra du service à partir du 8 décembre

Rétablie à l’aide d’un « train d’équilibre du territoire », la liaison ferroviaire entre Nancy et Lyon sera mise en circulation à partir du 8 décembre prochain avec un aller et retour quotidien.

C'est officiel. Après l’annonce en avril dernier du projet de création d’une desserte ferroviaire entre Nancy et Lyon, la ligne sera effective le 8 décembre prochain. Cette desserte, suspendue depuis 2018, prendra la forme d’un aller et retour quotidien et desservira les gares de Nancy, Toul, Neufchâteau, Culmont-Chalindrey, Dijon, Chalon-sur-Saône, Mâcon, Lyon-Part-Dieu et Lyon-Perrache.

Lire aussi : “Les trains mettent cinq ans à arriver” : à Lyon, le Pass Rail ne fait pas l’unanimité

Trajet de 4h30

Si les horaires restent à être confirmés par SNCF Réseau, le train du matin devrait quitter le quai nancéien aux alentours de 7 h 50, prenant ainsi la place de la desserte vers Dijon, avancée d’une heure. Le retour étant programmé au départ de Lyon-Perrache vers 15 h. Les trajets dureront environ 4 h 20.