Route fermée, déviations... Les chantiers à prévoir sur les routes du Rhône cette semaine

Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

La RD489 est fermée à Vaugneray jusqu'au 4 juillet en raison de travaux.

Le Département du Rhône effectue une série de travaux routiers sur plusieurs axes du territoire entre fin juin et début juillet, dans le cadre de ses opérations estivales d’entretien et d’aménagement.

Parmi les principales interventions, la RD489 est entièrement fermée à Vaugneray du 30 juin au 4 juillet pour la réalisation d’un double giratoire, à l’intersection avec la RD50. Le chantier est estimé à 341 982 €.

À Saint-Genis-l’Argentière, des travaux de remplacement de la buse du ruisseau de Lafay sur la RD389 entraîneront un alternat de circulation, puis une coupure complète de la route entre le 7 juillet et le 29 août. Des déviations seront mises en place via la RD04 et la RD101. Le coût s’élève à 425 000 €.

D’autres interventions sont programmées à Saint-Bonnet-des-Bruyères, Ranchal, Les Ardillats et Fleurieux-sur-L’Arbresle, impliquant là aussi des coupures temporaires ou des déviations. Ces chantiers, qui s’échelonnent jusqu’en septembre, visent à "garantir la sécurité des usagers et améliorer les mobilités", selon le Département.