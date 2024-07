Éliminé lors des JO 2024, le skateur lyonnais Aurélien Giraud tacle sa fédération 

Le skateur lyonnais Aurélien Guiraud a été éliminé lors des qualifications aux JO 2024 lundi 29 juillet. Sur Instagram, il dénonce la "pression" des "instances dirigeantes."

Il était l’un des espoirs de ces Jeux olympiques de Paris, le skateur lyonnais Aurélien Giraud n’aura finalement pas dépassé les qualifications lundi 29 juillet. Sur son compte Instagram, le champion du monde a pris la parole pour dénoncer "la pression" des "instances dirigeantes sur des éléments inutiles à la performance n’aide aucun athlète à s’épanouir dans les meilleures conditions." "Il est temps que cela évolue", a-t-il encore déploré.

Le Lyonnais en a également profité pour remercier ses fans. "Merci pour le soutien, les messages et votre bienveillance." Mais plutôt que de se concentrer sur son échec, Aurélien Giraud garde espoir. "Malheureusement, rien ne s’est passé comme prévu aujourd’hui… Mais c’est le destin… Il faut avancer et ne jamais baisser les bras et encore moins pour mon pays !"