Canicule : la préfète du Rhône rappelle aux employeurs leurs nouvelles obligations

Depuis ce mardi 1er juillet, les employeurs sont soumis à de nouvelles obligations en cas de fortes chaleurs.

Alors que la canicule se poursuit, la nouvelle réglementation visant à protéger les travailleurs en cas de fortes chaleurs entre en vigueur ce mardi 1er juillet. A compter d'aujourd'hui, les entreprises devront respecter plusieurs dispositions en fonction du déclenchement des seuils de vigilance météorologique chaleurs. L'employeur devra ainsi faire évoluer l'organisation des travaux donnés et les conditions de travail des employés selon : la température, la nature des travaux, l'âge et l'état de santé des travailleurs.

Un aménagement de la charge de travail à prévoir

En cas de chaleurs intenses, l'employeur doit ainsi "ajuster l'aménagement de la charge et des horaires de travail", "revoir l'agencement et l'occupation des lieux de travail", "permettre l'accès à des locaux rafraîchis", "augmenter la quantité d'eau potable", "fournir des équipements de protections à la chaleur" et décider un arrêt d'activité si les mesures prises sont insuffisantes au regard des conditions climatiques. Dans le cas où ces mesures ne seraient pas définies ou mises en oeuvre, l'entreprise concernée pourrait écoper d'une mise en demeure.

La préfète du Rhône précise qu'"en fonction de l'évolution de la situation climatique", cette dernière "pourrait être amenée à prendre les mesures de gestion qui s'imposent pour protéger les populations les plus vulnérables(...) Ce qui comprend la possibilité d'interdire temporairement le déroulement des chantiers et gros travaux par voie d'arrêté."

