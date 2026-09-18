Rillieux-la-Pape : deux policiers municipaux blessés dans une attaque au cocktail Molotov

Une patrouille de police municipale a été prise pour cible par des jets de pierres et deux cocktails Molotov dimanche 13 septembre, dans le quartier Michelet à Rillieux-la-Pape. Deux agents ont été blessés.

Une nouvelle attaque visant des policiers municipaux s'est produite à Rillieux-la-Pape. Selon les informations de France 3, une patrouille intervenait dimanche 13 septembre, vers 19h30, dans le quartier Michelet après la découverte d'un tag menaçant visant la police municipale et le maire Alexandre Vincendet.

Alors que le véhicule circulait dans le secteur, une quinzaine d'individus masqués auraient surgi à proximité. Une première pierre a brisé la vitre côté conducteur, blessant un policier. Deux cocktails Molotov ont ensuite été lancés contre le véhicule, tandis qu'un autre projectile a atteint la vitre arrière.

Les agents sont sortis de leur véhicule et ont fait usage à trois reprises de leur lanceur de balles de défense. Un cocktail Molotov qui n'avait pas explosé ainsi qu'une veste ont été récupérés et remis à la police scientifique. Une plainte a été déposée. Les deux policiers blessés se sont vu prescrire dix jours d'ITT.

Cette attaque intervient quelques mois après une autre agression dans la commune. Le 3 mai, une policière municipale avait été grièvement blessée à la tête par un projectile lors d'une attaque visant des véhicules de police. Fin avril, un policier de la brigade spécialisée de terrain avait également été pris pour cible dans le même secteur.

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