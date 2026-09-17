Près de Lyon : une caserne de pompiers victime d’un cambriolage, la douzième depuis le mois d’août

Du matériel similaire avait été dérobé à la caserne de Saint-Bonnet-de-Mure. @Image fournie

La caserne des sapeurs-pompiers de Tassin-la-Demi-Lune a été cambriolée dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 septembre. Du matériel de désincarcération a été dérobé.

La série de cambriolages continue de frapper dans le Rhône. Dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 septembre, la caserne des sapeurs-pompiers de Tassin-la-Demi-Lune, à l’ouest de Lyon, a été cambriolée, alors que des pompiers de garde se trouvaient à l’intérieur des locaux.

Selon les informations de nos confrères de BFM Lyon, les personnels présents n’ont rien entendu durant l’effraction. Les cambrioleurs ont dérobé du matériel de désincarcération, déjà ciblé lors des précédents cambriolages de casernes dans le département. Les pompiers ont donc dû partir en intervention vers 5h du matin jeudi sans ce matériel.

Une douzième caserne cambriolée depuis début août

Ce nouveau vol intervient alors que les autorités viennent tout juste d’annoncer un renforcement de la sécurité autour des casernes du Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS). Depuis le début du mois d’août, onze casernes avaient déjà été victimes de cambriolages dans le Rhône. Le préfet du Rhône Étienne Guyot avait demandé, plus tôt, l’élaboration d’un plan de sécurisation des casernes. Celle de Tassin-la-Demi-Lune figurait justement parmi les sites concernés par le dispositif.

Le parquet a ouvert une enquête après les précédents cambriolages. Elle porte sur des faits de vol en bande organisée et d’association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime.

Lire aussi : Une énième caserne de pompiers du Rhône visée par une tentative de cambriolage