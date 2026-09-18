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5e édition du festival AiRT de Famille à Lyon.

Lyon : AiRT DE FAMILLE revient sur les toits de Perrache avec 31 artistes

  • par LR

    • Le festival AiRT DE FAMILLE revient au centre d’échanges de Perrache du 19 septembre au 3 janvier. Pour cette cinquième édition, 31 artistes investiront plus de 1 500 m² d’exposition autour du thème « Les Portes ».

    Après quatre éditions, AiRT DE FAMILLE transforme une nouvelle fois les toits du centre d’échanges de Lyon Perrache en espace consacré à l’art contemporain. Cette cinquième édition réunira 31 artistes et 500 objets collectés, intégrés à 31 scénographies différentes.

    Le thème retenu cette année, « Les Portes », sert de fil conducteur aux œuvres présentées. Les artistes sont invités à explorer les notions de passage, de frontière, d’intérieur et d’extérieur, mais aussi les rapports entre l’intime et le collectif.

    Le festival ne se limite pas à l’exposition. Des ateliers, performances, soirées et rendez-vous gourmands sont programmés pendant les quinze semaines d’ouverture. Les jeudis et vendredis matin sont notamment réservés à l’accueil des groupes scolaires et des publics éloignés de la culture. L’événement repose sur un financement exclusivement privé, grâce au soutien d’entreprises mécènes. Une partie des recettes est également reversée à omart, qui mène notamment des actions artistiques auprès d’enfants hospitalisés à l’Hôpital Femme-Mère-Enfant.

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