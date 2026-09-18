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Mairie de Bron © Ville de Bron

Nouvelles Galeries de Bron : quatre nouvelles enseignes annoncées avant l’ouverture

  • par LR

    • Le futur pôle commercial de Bron accueillera notamment Chamas Tacos, Popeyes et Maxi Zoo. L’ouverture est prévue au plus tard en juin 2027.

    Les Nouvelles Galeries de Bron continuent de se remplir. Alors que les travaux se poursuivent sur le site, Citynove, la foncière chargée du projet, a annoncé jeudi 17 septembre l’arrivée de quatre nouvelles enseignes.

    Trois d’entre elles seront dédiées à la restauration. Les visiteurs pourront retrouver Chamas Tacos, Ice Cream Coffee et Popeyes. Le secteur de l’animalerie sera également représenté avec l’installation de Maxi Zoo.

    Ces enseignes viendront compléter une offre commerciale déjà composée de plusieurs marques annoncées ces derniers mois, parmi lesquelles H&M, Normal et Picard. D’autres arrivées doivent encore être dévoilées dans les prochaines semaines. À terme, le projet doit réunir environ 80 boutiques sur près de 37 000 m².

    L’ouverture au public des Nouvelles Galeries de Bron est annoncée au plus tard en juin 2027.

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