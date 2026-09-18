Industrie : la région lyonnaise part séduire les investisseurs allemands à Berlin

ONLYLYON Invest se rendra à Berlin le 22 septembre pour présenter les atouts industriels de la région lyonnaise à une centaine de décideurs économiques allemands et tenter d’attirer de nouveaux investissements.

La région lyonnaise sera représentée le 22 septembre à l’ambassade de France à Berlin, dans le cadre de Choose France, un rendez-vous organisé par Business France. ONLYLYON Invest y rencontrera une centaine de dirigeants et entreprises allemandes susceptibles de développer leurs activités en France.

L’objectif pour le programme d’attractivité économique d’ONLYLYON & CO, coprésidée et cofinancé par la Métropole de Lyon et la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, est d’identifier des projets capables de renforcer les filières industrielles locales, notamment dans la santé, la chimie-environnement, les équipements, la mécatronique et les technologies critiques. Les échanges porteront également sur la décarbonation, l’automatisation et l’innovation.

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La Métropole de Lyon met en avant ses 84 000 emplois industriels, qui représentent 13 % de l’emploi salarié privé. L’Allemagne constitue déjà le premier pays d’origine des investissements étrangers en Auvergne-Rhône-Alpes, avec 43 projets recensés en 2025. À Berlin, Valérie Lorentz-Poinsot, présidente de la commission économique de la Métropole, interviendra aux côtés de Claude Schwendenmann, président de SAMSON France. Implanté à Vaulx-en-Velin depuis 1962, le groupe allemand compte environ 350 salariés sur son site lyonnais.