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Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

Un vendredi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 24 degrés attendus

  • par LR

    • C'est une journée relativement lumineuse qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce vendredi 18 septembre 2026 avec un mercure qui atteindra les 24 degrés.

    Ce vendredi 18 septembre, le ciel devrait être partagé entre des nuages et des éclaircies tout au long de la journée à Lyon, avec un passage nuageux plus marqué en début d'après-midi avant de se dégager dans la soirée.

    Côté températures il fait seulement 11 degrés ce matin et le thermomètre atteindra les 24 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs de saison qui devraient légèrement augmenter pour ce weekend dans la région lyonnaise.

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