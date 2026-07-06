Actualité
Le préfet de la Loire, Monsieur François-Xavier Bieuville, est parti à la rencontre des exposants du salon (Crédit : Préfet de la Loire).
Le préfet de la Loire, Monsieur François-Xavier Bieuville, est parti à la rencontre des exposants du salon (Crédit : Préfet de la Loire).

Une première édition réussie pour le salon de l’artisanat à Montbrison

  • par Meline Vert

    • A Montbrison, sous-préfecture ligérienne, s’est tenue la première édition du salon de l’artisanat qui a mis à l’honneur le savoir-faire des artisans locaux du département et de ses alentours.

    Clap de fin pour la première édition du salon de l’artisanat à la Chambre de métiers et de l’Artisanat de la Loire (CMA Loire), à Montbrison. Le 18 juin dernier, la sous-préfecture a accueilli cet événement inédit ouvert à tous, soutenu par les acteurs locaux. Une journée riche tournée vers le savoir-faire des artisans et sa transmission.

    Bijoutier, luthier, ébéniste, maréchal-ferrant… plus d’une dizaine d’exposants ont répondu présents pour se réunir autour du secteur commun qu’est l'artisanat. Certains invités sont même des pointus de leur domaine, décorés du titre de Meilleur Ouvrier de France.

    Egalement présents sur place, Pascal Calamand et François-Xavier Bieuville, président de la CMA Loire et préfet de la Loire, ont pu saluer et échanger avec les travailleurs sur la réalité de leur métier.

    Transmettre la passion aux jeunes générations

    En plus de faire rayonner le département de ses savoir-faire précieux, le salon de l'Artisanat a été marqué par la visite de onze classes de collégiens de l’établissement Mario Meunier de Montbrison qui ont rencontré et découvert, pour certains d’entre eux, des métiers manuels méconnus qui mêlent créativité et précision.

    Le meilleur ouvrier de France a partagé aux jeunes collégiens son savoir-faire lors du salon de l'artisanat de Montbrison le 18 juin dernier. (Crédit: Préfet de la Loire).
    Un Meilleur ouvrier de France a partagé aux jeunes collégiens son savoir-faire lors du salon de l'artisanat de Montbrison le 18 juin dernier. (Crédit: Préfet de la Loire).

    Forts de la transmission de leur métier, les artisans ont témoigné avec passion en s’adonnant à des démonstrations de leurs savoir-faire artisanaux et en répondant à toutes leurs questions. Alors en pleine recherche pour leur future orientation professionnelle, des vocations ont pu germer dans la tête de ces enfants curieux.

    à lire également
    TNP Villeurbanne
    Nommés à la tête du TNP de Villeurbanne, Laëtitia Guédon et Thomas Jolly dévoilent leur projet "Monde Ouvert"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le préfet de la Loire, Monsieur François-Xavier Bieuville, est parti à la rencontre des exposants du salon (Crédit : Préfet de la Loire).
    Une première édition réussie pour le salon de l’artisanat à Montbrison 16:43
    TNP Villeurbanne
    Nommés à la tête du TNP de Villeurbanne, Laëtitia Guédon et Thomas Jolly dévoilent leur projet "Monde Ouvert" 16:30
    Rhône : suspecté de plusieurs départs de feu, un individu interpellé à Solaize 15:59
    Depuis Lyon, Interpol coordonne un vaste coup de filet mondial contre la traite des êtres humains 15:33
    Lyon : le groupe Antonio et Marco va ouvrir une nouvelle enseigne au concept "hybride"en Presqu'île 14:46
    d'heure en heure
    Cancérologie : la Région Auvergne-Rhône-Alpes renouvelle son partenariat avec le Cancéropôle et Lyonbiopôle 14:15
    Blessé par balle, un jeune homme de 23 ans déposé devant le Médipôle de Villeurbanne 13:42
    Lycée du parc élèves
    Brevet, bac... Quand seront dévoilés les résultats des examens dans l'Académie de Lyon ? 13:05
    Lyon : "uniquement là pour pourrir la vie des automobilistes", les plots du parking Saint-Jean ont été retirés 12:30
    Sylvian Kaiser prend la direction générale d’Aedvices 12:28
    Emploi : En Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de cadres explose, la part d'ouvriers en chute libre 12:05
    Mairie du 1er arrondissement de Lyon
    Lyon : dans le 1er arrondissement, la cour de cette école ouverte cet été 11:22
    Lyon : le métro B ne circulera pas certains soirs de cette semaine 10:22
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut