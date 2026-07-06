Une première édition réussie pour le salon de l’artisanat à Montbrison

Le préfet de la Loire, Monsieur François-Xavier Bieuville, est parti à la rencontre des exposants du salon (Crédit : Préfet de la Loire).

A Montbrison, sous-préfecture ligérienne, s’est tenue la première édition du salon de l’artisanat qui a mis à l’honneur le savoir-faire des artisans locaux du département et de ses alentours.

Clap de fin pour la première édition du salon de l’artisanat à la Chambre de métiers et de l’Artisanat de la Loire (CMA Loire), à Montbrison. Le 18 juin dernier, la sous-préfecture a accueilli cet événement inédit ouvert à tous, soutenu par les acteurs locaux. Une journée riche tournée vers le savoir-faire des artisans et sa transmission.

Bijoutier, luthier, ébéniste, maréchal-ferrant… plus d’une dizaine d’exposants ont répondu présents pour se réunir autour du secteur commun qu’est l'artisanat. Certains invités sont même des pointus de leur domaine, décorés du titre de Meilleur Ouvrier de France.

Egalement présents sur place, Pascal Calamand et François-Xavier Bieuville, président de la CMA Loire et préfet de la Loire, ont pu saluer et échanger avec les travailleurs sur la réalité de leur métier.

Transmettre la passion aux jeunes générations

En plus de faire rayonner le département de ses savoir-faire précieux, le salon de l'Artisanat a été marqué par la visite de onze classes de collégiens de l’établissement Mario Meunier de Montbrison qui ont rencontré et découvert, pour certains d’entre eux, des métiers manuels méconnus qui mêlent créativité et précision.

Un Meilleur ouvrier de France a partagé aux jeunes collégiens son savoir-faire lors du salon de l'artisanat de Montbrison le 18 juin dernier. (Crédit: Préfet de la Loire).

Forts de la transmission de leur métier, les artisans ont témoigné avec passion en s’adonnant à des démonstrations de leurs savoir-faire artisanaux et en répondant à toutes leurs questions. Alors en pleine recherche pour leur future orientation professionnelle, des vocations ont pu germer dans la tête de ces enfants curieux.