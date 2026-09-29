Isère : Revalue lève 2,2 millions d’euros pour accélérer son dispositif d'accompagnement dédié à la maintenance

Revalue annonce une levée de fonds de 2,2 millions d’euros menée par Asterion Ventures, aux côtés de Hoji Ventures et de Kima Ventures. Cette opération permettra à la start-up grenobloise d’accélérer le déploiement de son accompagnement dédié à la maintenance et à la seconde vie industrielle.

La start-up grenobloise (Isère) Revalue a annoncé la levée de 2,2 millions d’euros, menée par Asterion Ventures, aux côtés de Hoji Ventures et de Kima Ventures. Cette opération lui permettra "d’accélérer le déploiement de son accompagnement dédié à la maintenance et à la seconde vie industrielle, de renforcer ses équipes et d’accompagner un nombre croissant d’entreprises dans la valorisation de leurs équipements tout au long de leur cycle de vie", annonce la start-up dans un communiqué.

En trois mois, plus de 1 000 produits par mois ont été intégrés au dispositif

Créée à Grenoble en 2025, Revalue a été pensé avec l’intelligence artificielle pour accompagner les industriels dans la digitalisation de leurs activités de maintenance, de réparation, de remploi de pièces et de seconde vie. Chaque équipement est analysé individuellement par la start-up, qui vérifie son état et les règles métier propres à chaque client "afin de rendre automatiquement la décision la plus pertinente : réparation, échange standard, reconditionnement, réemploi, démantèlement ou recyclage", poursuit l'entreprise.

Ce déploiement doit ainsi permettre aux industriels de transformer leurs activités de service-après vente et de réparation en "véritables centre de profit", "tout en réduisant les délais de traitement, en améliorant la continuité opérationnelle des équipements et en valorisant davantage les produits déjà en circulation."

Parmi ses clients, Revalue compte sur Fnac et Darty. En trois mois, plus de 1 000 produits supplémentaires par mois ont été intégrés au dispositif, désormais déployé sur plus de 25 plateformes logistiques.