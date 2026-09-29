Actualité
Industrie. © Hermetic Mecaflux

Isère : Revalue lève 2,2 millions d’euros pour accélérer son dispositif d'accompagnement dédié à la maintenance

  • par LR

    • Revalue annonce une levée de fonds de 2,2 millions d’euros menée par Asterion Ventures, aux côtés de Hoji Ventures et de Kima Ventures. Cette opération permettra à la start-up grenobloise d’accélérer le déploiement de son accompagnement dédié à la maintenance et à la seconde vie industrielle.

    La start-up grenobloise (Isère) Revalue a annoncé la levée de 2,2 millions d’euros, menée par Asterion Ventures, aux côtés de Hoji Ventures et de Kima Ventures. Cette opération lui permettra "d’accélérer le déploiement de son accompagnement dédié à la maintenance et à la seconde vie industrielle, de renforcer ses équipes et d’accompagner un nombre croissant d’entreprises dans la valorisation de leurs équipements tout au long de leur cycle de vie", annonce la start-up dans un communiqué.

    En trois mois, plus de 1 000 produits par mois ont été intégrés au dispositif

    Créée à Grenoble en 2025, Revalue a été pensé avec l’intelligence artificielle pour accompagner les industriels dans la digitalisation de leurs activités de maintenance, de réparation, de remploi de pièces et de seconde vie. Chaque équipement est analysé individuellement par la start-up, qui vérifie son état et les règles métier propres à chaque client "afin de rendre automatiquement la décision la plus pertinente : réparation, échange standard, reconditionnement, réemploi, démantèlement ou recyclage", poursuit l'entreprise.

    Ce déploiement doit ainsi permettre aux industriels de transformer leurs activités de service-après vente et de réparation en "véritables centre de profit", "tout en réduisant les délais de traitement, en améliorant la continuité opérationnelle des équipements et en valorisant davantage les produits déjà en circulation."

    Parmi ses clients, Revalue compte sur Fnac et Darty. En trois mois, plus de 1 000 produits supplémentaires par mois ont été intégrés au dispositif, désormais déployé sur plus de 25 plateformes logistiques.

    à lire également
    Après Vénissieux, la justice annule l’élection municipale à Vaulx-en-Velin

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Après Vénissieux, la justice annule l’élection municipale à Vaulx-en-Velin 19:40
    Gilles Vesco © P-A Pluquet
    Article payant Gilles Vesco : “Le projet de Sarselli et Aulas, c’est une dystopie” 19:30
    Isère : Revalue lève 2,2 millions d’euros pour accélérer son dispositif d'accompagnement dédié à la maintenance 19:11
    Lyon : la deuxième édition du festival "Explore ta santé" se déroulera du 1er au 31 octobre 18:42
    Fourme, vins et corso : ce qui vous attend aux Journées de la Fourme à Montbrison 18:40
    d'heure en heure
    Lyon ville crassiers
    Taxe foncière à Saint-Étienne : qui peut être exonéré ? 18:26
    voiture police faits-divers
    Villeurbanne : un couple de personnes âgées frappé et séquestré, trois suspects en fuite 18:19
    La vérité, exigence ou matériau 18:09
    Octobre rose à Roanne : une nouvelle opération "Salon de coiffure solidaire" 17:53
    Festival Lumière 2026 : la billetterie pour la cérémonie de remise du Prix Lumière aux frères Coen ouvre ce mercredi 17:50
    Un Britannique de 65 ans, porté disparu en France, pourrait avoir pris la direction de Lyon 17:28
    À Lyon, la Mâchon'Week revient en octobre pour la cinquième édition 17:00
    La chanteuse Adèle Castillon lance un appel à candidature pour trouver sa première partie au Transbordeur 16:33
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut