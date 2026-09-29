Actualité
Gilles Vesco © P-A Pluquet
Gilles Vesco © P-A Pluquet
Article payant

Gilles Vesco : “Le projet de Sarselli et Aulas, c’est une dystopie”

  • par Paul Terra

    • Le monsieur Vélo de Gérard Collomb, baptisé à l’époque Gilles Vesco’v, est sorti de sa retraite politique pour égratigner le binôme Aulas-Sarselli sur les réseaux sociaux. Il leur reproche d’aller contre le sens de l’histoire à Lyon en voulant remettre des voitures dans la ville. Il livre aussi un regard sévère et désenchanté sur le monde politique.

    Lyon Capitale : Êtes-vous une grande gueule ?

    Gilles Vesco : Je ne sais pas si elle est grande mais je l’ouvre depuis longtemps. C’est une liberté qui a pu me coûter cher. Quand vous l’ouvrez en politique, vous êtes vite barré. Les gens vous considèrent comme ingérable, incontrôlable. C’est un univers dans lequel vous ne faites monter que les gens que vous tenez par un réseau, un emploi ou des promesses.

    Dans les systèmes Mercier et Collomb, j’ai eu des responsabilités sur mon travail et pas sur des attaches partisanes, de réseaux ou de copinage mais ça ne dure qu’un temps. À un moment, vous vous faites rattraper par votre liberté. J’ai été le seul élu n’appartenant à aucun parti qui a été à la fois adjoint au maire de Lyon et vice-président de la Métropole de Lyon de 2008 à 2014. Lors de mon dernier mandat, j’étais un simple conseiller délégué mais j’ai pu lancer des projets sur les mobilités urbaines. J’ai démissionné en cours de mandat car je devais changer de voie et me reprofessionnaliser. Je me suis réorienté vers le logement social. Je travaillais avant d’être élu. Je m’étais engagé en politique pour agir concrètement et non pour des raisons carriéristes. Cet engagement dans la cité, c’était une période de ma vie. Pour moi, il était important de travailler avant et après.

    Il vous reste 88 % de l'article à lire.
    Article réservé à nos abonnés.

    Connectez vous si vous êtes abonné
    OU
    Abonnez-vous

    à lire également
    Après Vénissieux, la justice annule l’élection municipale à Vaulx-en-Velin
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Après Vénissieux, la justice annule l’élection municipale à Vaulx-en-Velin 19:40
    Gilles Vesco © P-A Pluquet
    Article payant Gilles Vesco : “Le projet de Sarselli et Aulas, c’est une dystopie” 19:30
    Isère : Revalue lève 2,2 millions d’euros pour accélérer son dispositif d'accompagnement dédié à la maintenance 19:11
    Lyon : la deuxième édition du festival "Explore ta santé" se déroulera du 1er au 31 octobre 18:42
    Fourme, vins et corso : ce qui vous attend aux Journées de la Fourme à Montbrison 18:40
    d'heure en heure
    Lyon ville crassiers
    Taxe foncière à Saint-Étienne : qui peut être exonéré ? 18:26
    voiture police faits-divers
    Villeurbanne : un couple de personnes âgées frappé et séquestré, trois suspects en fuite 18:19
    La vérité, exigence ou matériau 18:09
    Octobre rose à Roanne : une nouvelle opération "Salon de coiffure solidaire" 17:53
    Festival Lumière 2026 : la billetterie pour la cérémonie de remise du Prix Lumière aux frères Coen ouvre ce mercredi 17:50
    Un Britannique de 65 ans, porté disparu en France, pourrait avoir pris la direction de Lyon 17:28
    À Lyon, la Mâchon'Week revient en octobre pour la cinquième édition 17:00
    La chanteuse Adèle Castillon lance un appel à candidature pour trouver sa première partie au Transbordeur 16:33
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut