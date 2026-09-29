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Illustration d’un professionnel de santé. @Pexels

Lyon : la deuxième édition du festival "Explore ta santé" se déroulera du 1er au 31 octobre

  • par LR

    • Plus de 170 événements gratuits rythmeront la deuxième édition du festival "Explore ta santé" du 1er au 31 octobre à Lyon.

    Après que la première édition a réuni plus de 9 000 personnes, le festival "Explore ta santé" revient à Lyon du 1er au 31 octobre. Au programme, plus de 170 événements gratuit dans tous les arrondissements pour rendre la prévention et l’information en santé accessibles au plus grand nombre.

    Santé mentale, alimentation, santé des femmes, activité physique, environnement, gestes qui sauvent… Les Lyonnais pourront participer à de nombreux ateliers, rencontres ou conférences. Une soirée autour de la santé mentale sera par exemple organisée au Musée des Beaux-Arts (1er arr). Au total, ce sont près de 80 partenaires, cinq directions de la Ville de Lyon, le Centre communal d’action sociale (CCAS) et les mairies d’arrondissement qui participent à la programmation.

    Le maire écologiste, Grégory Doucet, participera quant à lui à un atelier sur l’alimentation le mardi 27 octobre, de 13 h 30 à 15 h 30. "Notre objectif est d’aller vers toutes les Lyonnaises et tous les Lyonnais, et d’abord vers celles et ceux qui sont les plus éloignés du soin, pour leur donner les clés pour agir sur leur santé. Promouvoir la santé, c’est agir avant que la maladie ne s’installe, c’est lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé et c’est prendre soin d’un environnement qui conditionne notre bien-être. C’est un investissement pour l’avenir, et la Ville de Lyon en fait une priorité", déclare-t-il.

    Lire aussi : Lyon : une consultation citoyenne lancée pour mieux adapter la ville à la canicule, Doucet appelle Sarselli à travailler ensemble

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