Culture
Frustration © Blaise Arnold

Concerts : Born Bad Again, un label indépendant à l’Épicerie Moderne

  • par Kevin Muscat

    • Si l’on s’intéresse un tant soit peu au rock indépendant hexagonal, alors il n’est pas impossible que le label Born Bad Records soit le meilleur représentant de cette catégorie.

    Fondé par Jean-Baptiste Guillot, celui-ci compte quelques pépites du genre (un genre qui en contient plusieurs) : Forever Pavot, Cyril Cyril, Cheveu, J.C. Satàn, Julien Gasc, Le Villejuif Underground, tout en se spécialisant par ailleurs dans la compile nostalgique de grande qualité.

    Parmi les talents maison, on compte également le groupe de punk rock Frustration (locomotive du label) ou les très désenchantés Gwendoline. Qui se produisent avec le trio féminin Île de Garde à l’occasion des 20 ans de Born Bad.

    Frustration + Gwendoline + Île de Garde – Le 10 octobre à l’Épicerie Moderne

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