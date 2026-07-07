Canicule : Eau du Grand Lyon appelle les usagers à être attentifs à leur consommation

Alors que le Rhône connaît sa troisième vague de chaleur en seulement quelques semaines, la régie Eau du Grand Lyon appelle les consommateurs à la prudence face à des possibles restrictions.

Encore 37 degrés mesurés ce mardi à Lyon et une vigilance sécheresse activée pour l’ensemble des ressources en eau superficielle du département du Rhône depuis le 23 juin. Pour l’heure, la situation est encore sous contrôle, mais cela ne pourrait être que de courte durée si les températures venaient encore à grimper dans les prochains jours, alerte la régie Eau du Grand Lyon ce mardi dans un communiqué.

Alors que l'établissement enregistre une hausse de 8 % dans ses usines de production à chaque début d’été, cette dernière demande donc aux usagers d’être particulièrement vigilants sur leur consommation en eau durant cette période de fortes chaleurs. "Lors de la dernière canicule de juin, ce chiffre était encore plus significatif : les usines de production d'Eau du Grand Lyon ont enregistré une augmentation des volumes produits pouvant atteindre 60 000 m3 supplémentaires par jour. C'est l'équivalent de 24 piscines olympiques remplies quotidiennement", détaille-t-elle. En moyenne, elle en produit 200 000 m3 par jour.

La situation est alarmante puisque la majorité de l’eau distribuée aux Grand Lyonnais provient du champ captant situé à Crépieux-Charmy, où les puits de captage pompent dans la nappe alluviale du Rhône, et que le débit du fleuve a déjà baissé de 13 % en période estivale depuis 60 ans, poursuit la régie Eau du Grand Lyon. D’ici 2055, le débit du Rhône devrait encore diminuer de 20 %.

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40 millions d’euros investis en 2025

Pour répondre à cet objectif de sobriété nécessaire, l’établissement vise ainsi une réduction des consommations en eau de 15 % d’ici 2035, explique-t-elle. L’an passé, 40 millions d’euros ont donc été investis dans la rénovation des infrastructures et des équipements pour diminuer les pertes en eau, 2 200 kilomètres de réseau ont été inspectés et 1 058 fuites ont été identifiées puis réparées.

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