Actualité
Le logo de la FNAIM. (Photo ERIC PIERMONT / AFP)
Le logo de la FNAIM. (Photo ERIC PIERMONT / AFP)

Haute-Savoie : une "reprise encourageante" de l'activité se réjouit la FNAIM

  • par Nathan Chaize

    • L'activité immobilière a confirmé sa reprise cet été en Haute-Savoie. La volume de transactions augmente significativement.

    "La montagne séduit plus que jamais", se réjouit la chambre Savoie Mont-Blanc de la Fédération nationale des agents immobiliers et mandataires (FNAIM) dans un communiqué diffusé lundi 8 septembre.

    "D’une manière générale l’activité immobilière enregistre une reprise encourageante depuis le début de l’année"

    "Le marché de la location saisonnière pour la saison estivale 2025 en France, a été marqué par un très bon démarrage en juin à la faveur d’une météo très engageante, juillet a été plus timide, avec les effets immédiats d’une météo humide et pluvieuse, mais août a permis de rattraper la moyenne avec des scores très positifs", indique ainsi la FNAIM.

    Sur la semaine du 9 août, le taux d'occupation en montagne a atteint 82 %, selon l'association nationale des maires des stations de montagne. Et la FNAIM d'indiquer : "D’une manière générale l’activité immobilière enregistre une reprise encourageante depuis le début de l’année (+7% du volume des ventes au niveau national)."

    Du côté des transactions, "la montagne reste une valeur refuge. 2025 est marquée par une hausse des volumes de +10%, et des prix de +2%", indique la FNAIM qui relève que les stations de montagne "ont nettement pris conscience des enjeux futurs et se sont réinventées".

    à lire également
    Fourvière à lyon tour métallique météo à lyon ciel nuageux avec des éclaircies
    À Lyon, une semaine placée sous le signe de la douceur

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le logo de la FNAIM. (Photo ERIC PIERMONT / AFP)
    Haute-Savoie : une "reprise encourageante" de l'activité se réjouit la FNAIM 17:44
    Fourvière à lyon tour métallique météo à lyon ciel nuageux avec des éclaircies
    À Lyon, une semaine placée sous le signe de la douceur 16:59
    Isère : Grenoble rend hommage à Lilian Dejean avec une fresque murale 16:21
    avion easyjet lyon (@VG)
    Easyjet reliera Lyon au Kosovo à partir du 28 octobre prochain 15:44
    200 associations se dévoilent dimanche 14 septembre à la Biennale de Villeurbanne 15:01
    d'heure en heure
    Lyon : à la clinique Saint-Charles, une poudre suspecte découverte dans une enveloppe 14:14
    Cuisine festival gastronomie valence
    "Valence en gastronomie festival" revient dans la Drôme 13:40
    Lyon : un octogénaire saute par la fenêtre de sa chambre à l'hôpital Edouard Herriot 13:00
    Saison culturelle au TNP : “le théâtre demeure un havre de paix” 12:25
    Nouveaux conflits autour de la Demeure du chaos à Saint-Romain-au-Mont-d'Or ? 11:44
    VOITURE RADAR LYON
    Des voitures radars à conduite externalisée déployées dans le Rhône dès septembre 11:10
    Glaces Moustache
    Lyon : l'artisan glacier "Moustache" offrira 100 boules de glace à ses premiers clients 10:35
    "Bye bye Bayrou" : un pot de départ organisé pour le Premier ministre à Lyon 09:57
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut