Haute-Savoie : une "reprise encourageante" de l'activité se réjouit la FNAIM

L'activité immobilière a confirmé sa reprise cet été en Haute-Savoie. La volume de transactions augmente significativement.

"La montagne séduit plus que jamais", se réjouit la chambre Savoie Mont-Blanc de la Fédération nationale des agents immobiliers et mandataires (FNAIM) dans un communiqué diffusé lundi 8 septembre.

"D’une manière générale l’activité immobilière enregistre une reprise encourageante depuis le début de l’année"

"Le marché de la location saisonnière pour la saison estivale 2025 en France, a été marqué par un très bon démarrage en juin à la faveur d’une météo très engageante, juillet a été plus timide, avec les effets immédiats d’une météo humide et pluvieuse, mais août a permis de rattraper la moyenne avec des scores très positifs", indique ainsi la FNAIM.

Sur la semaine du 9 août, le taux d'occupation en montagne a atteint 82 %, selon l'association nationale des maires des stations de montagne. Et la FNAIM d'indiquer : "D’une manière générale l’activité immobilière enregistre une reprise encourageante depuis le début de l’année (+7% du volume des ventes au niveau national)."

Du côté des transactions, "la montagne reste une valeur refuge. 2025 est marquée par une hausse des volumes de +10%, et des prix de +2%", indique la FNAIM qui relève que les stations de montagne "ont nettement pris conscience des enjeux futurs et se sont réinventées".