Actualité
La Coupe du monde de Fortnite s’est déroulée à la LDLC Arena ces 6 et 7 septembre. (Photo JEFF PACHOUD / AFP)

Près de 10 000 spectateurs accueillis à la LDLC Arena pour la coupe du monde de Fortnite

  • par Nathan Chaize

    • Près de 10 000 spectateurs ont été accueillis à la LDLC Arena de Lyon-Décines ce week-end pour la coupe du monde de Fortnite.

    "Mission accomplie pour la LDLC Arena !", se félicitent les organisateurs dans un communiqué de presse diffusé lundi 8 septembre. Près de 10 000 spectateurs ont été accueillis samedi 6 et dimanche 7 septembre à Décines-Charpieu pour assister à la Coupe du monde du jeu-vidéo Fortnite.

    Plus de 690 000 spectateurs étaient par ailleurs connectés en moyenne en streaming, avec un pic à plus de 950 000 spectateurs.

    "Ce succès dépasse nos attentes et nous donne une confiance totale pour la suite", se félicite Alexandre Aulas, Président de la LDLC Arena qui regarde déjà vers la coupe du monde de Rocket League, que la salle lyonnaise accueillera du 12 au 14 septembre.

