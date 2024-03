Les départements du Rhône et de la Loire sont placés en vigilance orange dès minuit par Météo France pour vent violent.

La tempête Neslon continue sa progression sur l’Hexagone. Ce jeudi, huit départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes étaient déjà placés en vigilance jaune et la situation va empirer selon Météo France. Demain, vendredi 29 mars, les départements du Rhône et de la Loire sont placés en vigilance orange pour vent violent.

Dépression #Nelson #VigilanceOrange #vent



Pour la journée de jeudi, coup de vent sur le nord-ouest du Pays. Les rafales les plus fortes sont attendues de la mi-journée au début d'après-midi.



Point complet 👉https://t.co/VGG4fUsSYW



— Météo-France (@meteofrance) March 27, 2024

Des rafales à 100km/h dans l'Est lyonnais

Sur son site, Météo France précise que le vent venu du sud se renforcera "sensiblement" dans la nuit de jeudi à vendredi, avant que le vent ne "souffle fort" durant la journée de vendredi. Des rafales de vent comprises entre 60 et 90 km/h sont attendues en plaine et pourront atteindre les 100km/h ou 110km/h dans la vallée du Gier, jusqu’à Givors et l’Est lyonnais.

Toujours selon Météo France, la situation devrait se calmer dans l’après-midi pour redescendre à une vigilance jaune aux alentours de 16 heures.