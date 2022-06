Ain : escapade au Pays de Gex, du Jura à la Suisse

À quelques kilomètres de la Suisse, le pays de Gex offre des paysages époustouflants, du lac Léman aux monts du Jura.

Plutôt campagne, montagne ou ville ? Et pourquoi choisir ? À seulement 1 heure 30 de Lyon, au nord-est de l’Ain, le pays de Gex mettra tout le monde d’accord avec ses paysages et activités variés, du massif du Jura jusqu’au Mont-Blanc et au lac Léman. Plaines verdoyantes, douces collines, forêts denses, sommets enneigés, lacs indigo, villages authentiques et villes animées… Quelles que soient vos envies, vous trouverez à coup sûr ce que vous cherchez au pays de Gex. Ses riches paysages sont encore méconnus, vous assurant des vacances au calme dans un environnement préservé.

Balades dans les forêts du Jura

Les forêts verdoyantes du pays de Gex appellent aux longues balades sous les frondaisons, dont les lourdes branches laissent parfois passer la lumière dorée des rayons du soleil. Pas moins de 500 kilomètres de randonnée vous attendent, de 900 à 1 720 mètres d’altitude. Au-dessus de Gex, le col de la Faucille, à 1 323 mètres d’altitude, est le point de départ de nombreuses randonnées de difficultés variables, de parcours de VTT, d’une attraction de luge sur rails et même d’une tyrolienne particulièrement pentue pour rejoindre le village de Mijoux, 300 mètres de dénivelée plus bas ! Le col de la Faucille possède également un panorama de choix, avec une vue à 360° sur le Jura et le Mont-Blanc.

Une des randonnées emblématiques et accessibles à tous est l’ascension au petit mont Rond, perché à 1 534 mètres d’altitude. Il est aussi possible de rejoindre ce sommet en télécombi… Une bonne centaine de mètres de dénivelée plus haut, il y a le grand mont Rond puis le Colomby de Gex (1 688 mètres). Une jolie boucle d’un peu plus de 6 kilomètres, faisable en 2 heures 30 environ. Si vous préférez la forêt, rendez-vous au belvédère du Turet. Après une heure d’une belle promenade entre les arbres, vous déboucherez sur un point de vue exceptionnel sur le Mont-Blanc, le lac Léman, le pays de Gex et même Genève.

Col de la Faucille, 01410 Mijoux.

Luge sur rails. Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h. Tarifs : 9 € pour une luge (1 ou 2 personnes). À partir de 5 ans et 1,10 m. Les enfants peuvent monter seuls à partir de 11 ans.

Tyrolienne. Tarifs : 34 € la descente. À partir de 12 ans et 1,25 m minimum. Réservation obligatoire. Plus d’informations au 04 50 42 45 77.

Balade avec l’âne Ali. Juraventure : 04 50 41 31 49.

Aventures en cascade au fort l’Écluse

Perché sur les contreforts du Grand Crêt d’Eau (1 621 mètres d’altitude), un des plus hauts sommets des monts du Jura, Le fort l’Écluse garde depuis le XIIIe siècle la frontière entre l’ancien royaume de France et la Savoie. Cette forteresse est également le palais des escaliers et compte près de 1 200 marches ! Il vous faudra en gravir une bonne partie pour arriver tout en haut et profiter d’une vue imprenable sur le Rhône, le Mont-Blanc et Genève. Aujourd’hui, le fort ne garde plus grand-chose du haut de son promontoire, mais propose de nombreuses activités.

Il se visite de manière classique et également via un parcours d’aventures complet : escalade et tyroliennes aériennes pour les sportifs et celles et ceux qui aiment les frissons, jeux d’équilibre, poutres et ponts de singe pour les plus petits. Les amateurs de sensations fortes initiés pourront se mesurer à la via ferrata assez difficile qui court sur la paroi calcaire sous le fort. Depuis le parking, il vous faudra 1 heure 30 pour venir à bout des 400 mètres du parcours, sur 150 mètres de dénivelée. Le retour se fait en 20 minutes par un petit sentier. Le mieux est de se lancer dans cette via ferrata au crépuscule, accompagné d’un guide, pour un pique-nique au clair de lune. Un spécialiste d’Astro Léman vous attendra là-haut avec son télescope pour vous enseigner les secrets des étoiles.

La forteresse s’est aussi reconvertie en un site d’observation des chauves-souris : ses environs abritent 22 espèces, dont 7 sont devenues des habituées. Une exposition vous emmène à la rencontre de ces petits animaux qui pâtissent d’une réputation aussi mauvaise qu’injuste. Des caméras à infrarouge et des capteurs sonores vous permettront de partager leur intimité l’espace d’un instant.

Fort l’Écluse. Longeray, 01200 Léaz. Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30. Visites guidées du vendredi au lundi à 11 h, 13 h, 14 h 30, 16 h.

Ateliers “Vous, soldats de Louis XV”. Tous les dimanches de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h. Tarifs : 6 € pour les plus de 16 ans ; 4,50 € pour les enfants de 6 à 16 ans, les étudiants, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap ; gratuit pour les moins de 6 ans et les bénéficiaires du RSA.

Parcours aventure. Tarifs : 28 € pour les adultes, 25 € pour les enfants. À partir de 1,30 m. Réservations au 06 46 73 61 59.

Soirée via ferrata et astronomie. Tarif : 95 € (pique-nique et matériel compris). Sur réservation au 06 77 89 00 04. À partir de 10 ans, 5 personnes minimum.

Le pays de Voltaire

Le pays de Gex est aussi celui de Voltaire, de son vrai nom François-Marie Arouet. Le philosophe des Lumières passa les vingt dernières années de sa vie dans la petite ville de Ferney, à 10 kilomètres de Gex. La commune a même récupéré son illustre nom pour devenir Ferney-Voltaire. Aujourd’hui, il est possible de visiter ce qui fut la demeure du philosophe, un beau château au vaste parc soigné. C’est entre ces murs que Voltaire écrivit notamment son Dictionnaire philosophique et son Traité sur la tolérance.

Château de Voltaire - Allée du Château, 01210 Ferney-Voltaire. Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h. Tarifs : 8 €, gratuit pour les moins de 26 ans. Billet fort l’Écluse et château de Voltaire : 10 €. 04 50 40 53 21.

Le bleu de Gex, un incontournable

Après avoir joué aux aventuriers ou aux acrobates au Fort l’Écluse et s’être cultivé aux côtés de Voltaire (lire p.31), il est temps de reprendre des forces en goûtant aux spécialités locales. À une petite heure de route au sud-ouest de Gex, et une demi-heure au nord du fort l’Écluse, l’abbaye de Chézery-Forens est l’une des quatre dernières fromageries à fabriquer le fameux bleu de Gex. Ce fromage doux et léger à pâte persillée est issu du lait de vaches montbéliarde ou simmental à la jolie robe pie rouge. Depuis 1996, le bleu de Gex est une appellation d’origine protégée (AOP) reconnue dans toute l’Europe. Il paraîtrait que Charles Quint lui-même en raffolait ! Un crochet par la fromagerie est indispensable pour découvrir les secrets de sa fabrication et goûter quelques morceaux de bleu de Gex ou de comté. Vous en rapporterez sûrement dans vos bagages !

Fromagerie de l’Abbaye - 266, route de Confort, 01410 Chézery-Forens. Magasin ouvert tous les jours (sauf le jeudi hors vacances scolaires) de 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h 45. Visite possible le matin, de 8 h 30 à 10 h. Gratuit.

À la découverte de la ville du bout du lac

Impossible de séjourner au pays de Gex sans aller faire un tour chez nos voisins suisses.

À seulement 40 minutes de route de Gex, la belle Genève nous fait de l’œil ! Prenez le temps de vous balader sur les rives du paisible lac Léman et admirez le Jet d’eau, une évacuation de sécurité devenue emblème de la ville. Un véritable brumisateur géant, très appréciable les jours de forte chaleur. Pour plus de fraîcheur, vous pouvez découvrir Genève sur l’eau, en embarquant à bord d’un des fameux bateaux-bus genevois qui traversent le lac, depuis le beau parc de la Perle du Lac jusqu’à Port-Noir. De là-bas, vous pourrez revenir vers le centre en longeant le lac par le Jardin anglais et sa célèbre horloge fleurie, célèbrant le savoir-faire des maîtres horlogers suisses.

Il vous faudra une petite demi-heure de marche pour rejoindre la pittoresque Vieille-Ville de Genève depuis la Perle du Lac. Les 157 marches de la cathédrale Saint-Pierre méritent d’être gravies : en haut, la vue est saisissante.

Pour les gourmands, un “Choco Pass” permet de découvrir la ville lors d’une visite chocolatée, alliant découvertes historiques et dégustations chez des maîtres chocolatiers. Genève regorge aussi de musées sur des thèmes très variés : le Musée d’histoire naturelle et le Musée ethnographique valent assurément le détour avec des enfants, tout comme le Musée international de la Croix-Rouge qui pourrait faire naître des vocations dans l’humanitaire.

Au parc des Evaux, un peu excentré de la ville, vous trouverez de nombreuses activités afin d’amuser petits et grands, dont des aires de jeux, des karts à pédales, un petit train, un accrobranche… Les amateurs d’horlogerie se régaleront quant à eux au musée Patek-Philippe qui retrace un demi-siècle d’une histoire d’amour durable pour les montres. Avant de repartir, prenez le temps de déguster une fondue aux célèbres Bains des Pâquis, au bord du lac, ou au moins un délicieux café renversé, le joli nom donné aux cafés au lait en Suisse romande, sur une des terrasses de la Vieille-Ville.

Choco Pass Geneva. Une assiette dégustation chez les chocolatiers partenaires au fil de votre visite. Tarifs : 30 € par adulte, 6 € par enfant. Plus d’informations sur geneve.com

Musée d’histoire naturelle - 1, route de Malagnou, 1208 Genève. Ouvert du mardi au dimanche, de 10 h à 17 h. Gratuit pour les expositions permanentes. Pour les expositions temporaires, 10 € par adulte ; 7 € pour les bénéficiaires de minima sociaux, les étudiants, les 18-25 ans ; gratuit pour les mineurs. Plus d’informations au +41 22 418 63 00.

Musée d’ethnographie - 65, boulevard Carl-Vogt, 1205 Genève. Ouvert du mardi au dimanche, de 11 h à 18 h. Tarifs : 12 € par adulte, gratuit pour les moins de 25 ans et les premiers dimanches du mois. Plus d’informations au +41 22 418 45 50.

Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 17, avenue de la Paix, 1202 Genève. Ouvert du mardi au dimanche, de 10 h à 18 h. Tarifs : 15 € par adulte ; 10 € pour les jeunes de 12 à 22 ans, les plus de 65 ans et les personnes en situation de handicap ; gratuit pour les moins de 12 ans. Plus d’informations au +41 22 748 95 95.

Musée Patek-Philippe - 7, rue des Vieux-Grenadiers, 1205 Genève. Ouvert du mardi au vendredi de 14 h à 18 h, le week-end de 10 h à 18 h. Tarifs : 10 € par adulte, gratuit pour les enfants. Réservation des visites guidées à visit@patekmuseum.com.

À faire

• Festival Music’altitude. Concerts gratuits durant les week-ends de juillet et août au sommet des télécabines de Lélex et de Crozet. Programmation sur www.paysdegex-montsjura.com.£

• Festival “Image sonore en Pays de Gex”. Le 4 août au fort l’Écluse et le 6 août au château de Voltaire, à Ferney. Programmation sur www.paysdegex-montsjura.com.

• Festival Cuban’O2. Du 1er au 3 juillet. Plus d’informations au 04 50 28 09 16. Concert de Maykel Blanco y su Salsa Mayor : vendredi 1er juillet à 21h30 (salle du Vidolet, Cessy) - Dj sets et cours de danse : 2 et 3 juillet (restaurant le Yéti, Crozet). Places limitées Réservation sur www.paysdegex-montsjura.com - Informations : 04 50 28 09 16 - Contact@paysdegex-tourisme.com

• La Tour Genève Triathlon, 32e édition. Les 16 et 17 juillet à la plage des Eaux-Vives, à Genève. Plus d’informations et inscriptions sur www.latourgenevetriathlon.ch.

• Jazz in fort l’Écluse. Concerts de jazz tous les week-ends de l’été jusqu’au 27 août (excepté les 16 juillet et 6 août). Concerts de musique classique les jeudis 8, 15, 22 et 29 juillet. Programme et réservations sur www.soloist.academy.

• Spectacle son et lumière. À la tombée de la nuit au fort l’Écluse. Projections les mercredis et dimanches en juillet ; les mercredis et vendredis en août et les samedis en septembre.

Où dormir ?

• Jiva Hill Resort - Route d’Harée, 01170 Crozet - 04 50 28 48 48

• Les Géorennes - 287, Chemin des Géorennes, 01410 Champfromier, parc régional du Haut-Jura - 07 81 17 23 15

• Camping écoresponsable Le Valserine 288, route de Confort, 01410 Chézery-Forens - 04 50 56 20 88

Où se restaurer ?

• La Mainaz - D1005, route de la Faucille 01170 Gex – 04 50 41 31 10

• Dégusthé - 7, avenue Voltaire, 01210 Ferney-Voltaire – 06 50 79 15 79

• Les Bains des Pâquis - 30, quai du Mont-Blanc, 1201 Genève – info@aubp.ch