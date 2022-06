Près de Lyon : ils braquent un commerçant à l'aide d'un pistolet à billes

Police illustration. (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Deux personnes ont été interpellées mercredi 8 juin rue Commandant Charcot à Sainte-Foy-lès-Lyon après le braquage d'un commerce à l'aide d'un pistolet à billes.

Aux alentours de 19h25, mercredi 8 juin, un homme surgit dans une boutique de la rue Commandant Charcot à Sainte-Foy-lès-Lyon et braque la caisse du commerçant avec un pistolet à billes. Paniqué, un employé du magasin fait sortir les clients du magasin par la réserve tandis qu'un complice du braqueur faisait le guet devant la boutique.

Défavorablement connus des services de police

Rapidement sur place, les policiers de la BAC réussissaient finalement à interpeller les deux suspects qui avaient pris la fuite quelques rues plus loin. Les deux hommes, âgés de 18 et 24 ans, très défavorablement connus des services de police, avaient délaissé leurs vêtements et leur arme dans une poubelle d'une rue à proximité.

Une plainte du magasin victime du braquage était déposée et les deux suspects présumés sont présentés au parquet ce vendredi 10 juin en vue d'un jugement en comparution immédiate.