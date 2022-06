Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 10 juin au 12 juin

Même si ce week-end c'est "retour à la normale", il s’annonce tout aussi riche en évènements que le précédent. Arts sous toutes ses formes, voyages, et musiques : quelques exemples de ce qui vous attend ce week-end à Lyon.

Le Salon international d’art contemporain (du 10 au 12 juin)

Après deux ans de pause, le Salon d’art contemporain organisé par l’Art3f revient cette année. Le public est invité dans la prestigieuse salle de la Halle Tony Garnier, pour découvrir plus de 3000 œuvres. L’évènement se veut convivial pour son retour. Tous les amateurs d’arts et les curieux sont conviés à rencontrer plus de 200 artistes qui exposent. De nombreuses formes d’art seront aux rendez-vous : pop art, art brut, graffiti, expressionnisme, etc. De quoi satisfaire et surprendre les spectateurs du salon !

Pour ouvrir le salon, un vernissage est organisé vendredi à 18h, où il sera possible de voir pour la première fois les œuvres au rythme d’une formation musicale.

Infos pratiques

Plantes pour tous (du 9 au 10 juin)

Envie d’exotisme ? Le centre de shopping Confluence accueil la boutique éphémère "Plantes pour tous". Le but de cette boutique : montrer qu’avoir la main verte est plus facile qu’on le pense. Ce week-end vous allez pouvoir une large sélection de plantes (feuille de cœur, dragonnier de Madagascar, etc.) à petits prix (2, 5 ou 10€).

Le plus : l’équipe sera à votre disposition pour vous conseiller au mieux selon vos envies et vos compétences.

Lyon BD Festival (du 10 au 12 juin)

La bande dessinée est à l'honneur ce à Lyon (et Lyon Capitale est partenaire de l'événement). Pendant ce week-end, les spectateurs pourront rencontrer des illustrateurs et des auteurs dans plusieurs endroits de la ville. Au programme : séances de dédicace, des ateliers sur la création et l'humour pour les grands et les petits, et même des spectacles.

Pour lancer cette nouvelle version du festival, les organisateurs vous invite à un open-air au Jardin des Chartreux, vendredi soir.

A lire aussi: La bande dessinée à l'honneur au mois de juin avec le Lyon BD Festival

Infos pratiques

Les fêtes consulaires (le 11 et 12 juin)

La Ville de Lyon nous invite à voyager sans bouger de la place Bellecour ce week-end. Née il y a deux décennies, les fêtes consulaires sont une manière pour la ville de rayonner à l’internationale. Cette année le thème du festival est la culture. Les Lyonnais vont être invités à voyager grâce à des représentations artistiques comme des danses folkloriques turques ou du flamenco.

La terrasse de l’ECAM festival (le 11 et 12 juin)

Une envie de faire la fête avec une vue imprenable sur Lyon ? "La terrasse de l’ECAM" est l’évènement parfait ! Niché en haut du Vieux Lyon, ce festival aura lieu sur la colline de Fourvière, à 200 mètres d’altitude. Pour la septième fois, l’école d’ingénieur a une nouvelle fois organisé un week-end festif afin de fêter la fin de l’année universitaire. Au programme, des activités autour de la musique (comme un Blind Test géant) l’après-midi. Le soir, des DJ sets électro avec le DJ Paula Tape ou Mafalda.

Infos pratiques