M6-M7 à Lyon : que proposent les écologistes qui se payent le méga-tunnel d'Aulas ?

Bruno Bernard et Grégory Doucet sont revenus ce jeudi sur leur vision au sujet de l'avenir de l'axe M6-M7 dans la métropole de Lyon.

S'ils sont élus, Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli ambitionnent de créer un méga-tunnel sous Fourvière reliant Tassin-la-Demi-Lune et Saint-Fons pour désengorger le tunnel actuel. Depuis son annonce, le projet estimé par les deux candidats à deux milliards d'euros a été vivement attaqué, par des spécialistes mais également par leurs adversaires écologistes.

Transformer l'axe en boulevard urbain à horizon 2035-2040...

Bruno Bernard et Grégory Doucet jugent en effet ce projet anachronique, infinancable et "inutile". "C'est un mensonge d'expliquer que ce méga-tunnel permettrait de rénover et de végétaliser cet axe. Même si tout le trafic de transit empruntait cette infrastructure malgré un péage couteux, il resterait 80 % de circulation sur l'axe existant", a dénoncé le président de la Métropole de Lyon.

Avec le maire de Lyon, ils sont ainsi revenus ce jeudi sur leur vision pour l'avenir des axes M6 et M7. Défendant "un discours de vérité" face au projet spectaculaire proposé par Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli, Bruno Bernard a ainsi rappelé que les axes restent aujourd'hui très empruntés et dépendent de l'État. "Tant que le flux de véhicules ne diminuera pas fortement, il sera difficile d'avancer", juge ainsi le président écologiste de la Métropole de Lyon. Pour cela, ils misent notamment sur la construction du Tramway express de l'ouest lyonnais prévu pour 2032, mais aussi sur la construction d'une passerelle vélos et piétons entre Gerland et La Saulaie d'ici 2030.

... mais un trafic à faire diminuer d'ici là

Les écologistes souhaitent à terme transformer la M6 et la M7 en boulevard urbain à horizon 2035-2040. Ils ont en ce sens, avec l'État, déjà mis en place des voies réservées au covoiturage et abaissé la vitesse sur l'axe. Dans un calendrier établi par leurs équipes de campagne, les deux candidats imaginent créer un carrefour à feux au niveau de la Saulaie à Oullins-Pierre-Bénite, "améliorant l'accessibilité du quartier et amorçant une baisse de vitesse à 50 km/h". Puis, les écologistes envisagent une déconstruction de l'autopont de Confluence avec un retour à un carrefour classique, "à l'image de la déconstruction de l'autopont de l'A43 sur le boulevard Mermoz en 2011".

Aulas et Sarselli écrivent aux Grands Lyonnais pour défendre leur projet de tunnel

Face aux critiques, Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli ont publié une lettre aux Grands Lyonnais pour défendre leurs projets de tunnel sous Fourvière (estimé à 2 milliards d'euros) et de métro E (1,4 milliard). Les candidats promettent un financement sans hausse d'impôts via des partenariats public-privé, des investisseurs privés et un péage ciblé sur les "non-métropolitains". Ils annoncent une réalisation "début des années 2030", un calendrier jugé "exigeant mais réaliste".

Les écologistes considèrent par ailleurs que "le grand contournement est de Lyon via l'A46 et l'A432 demeure largement dissuasif pour le trafic de transit en raison de son coût fixé à 4,70 €". Bruno Bernard et Grégory Doucet veulent "engager un travail avec l'État afin de faire évoluer ce modèle". Or, comme ils le rappellent eux-mêmes à leurs adversaires, le trafic de transit ne représente qu'environ 15 % des flux de la M6-M7. Aussi, l'A46 et l'A432 sont des axes déjà très régulièrement saturés, leur capacité à absorber davantage de trafic semble limitée. Entre 2023 et 2024, le trafic avait augmenté de plus de 10 % sur l'A46. Entre 2021 et 2022, la hausse était de 12,5 % sur l'A432.

