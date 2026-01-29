Culture
Piste, piste, piste

"Piste, piste, piste" : Magie circassienne à Saint-Genis-Laval

  • par Céline Rapinat

    • À la croisée du cirque, de la danse et des arts visuels, Piste, piste, piste s’inspire du livre jeunesse Três Pontinhos de l’auteur et illustrateur brésilien Mario Vale.

    Sur une scène immaculée, deux personnages évoluent avec grâce et sans parole dans un monde où tout semble possible : la scène se transforme en page blanche, la lune se métamorphose en balles de jonglage puis en graines… Magie et humour sont au rendez-vous de ce spectacle esthétique et poétique, notamment grâce à l’intervention inattendue de plusieurs rétroprojecteurs. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir ce procédé quasi artisanal mais capable de beaucoup.

    Piste, piste, piste – Le 4 février au théâtre La Mouche à Saint-Genis-Laval. À partir de 4 ans.

