Lyon : la statue Jacquard bientôt restaurée, symbole du patrimoine soyeux

Statue de Joseph Marie JACQUARD à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse.

La Ville de Lyon a lancé début janvier un vaste chantier de restauration de la statue de Joseph-Marie Jacquard, figure emblématique de l’histoire textile. Les travaux doivent s’achever fin février 2026.

Érigée en 1947 sur les pentes de la Croix-Rousse, la statue monumentale de Joseph-Marie Jacquard fait l’objet d’une restauration complète afin de préserver ce symbole du patrimoine soyeux lyonnais. Haute de sept mètres, l’œuvre du sculpteur Élie Ottavy avait remplacé la statue originale de Denis Foyatier, fondue durant l’Occupation. Altérée par la pollution et par d’anciennes interventions peu visibles, elle nécessitait aujourd’hui une remise en état approfondie.

Mené par un groupement de restaurateurs, le chantier comprend un nettoyage fin par micro-abrasion contrôlée, la reprise des joints et des restaurations anciennes, l’harmonisation de la pierre ainsi que la restitution des inscriptions dorées à la feuille d’or. Débutés la semaine du 12 janvier, les travaux doivent s’achever fin février.

Cette opération s’inscrit dans l’engagement de la Ville en faveur de la valorisation du patrimoine textile, à travers notamment le soutien aux ateliers historiques, à l’association Soierie Vivante et aux événements dédiés à la mémoire des canuts.