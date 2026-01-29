Actualité
Statue de Joseph Marie JACQUARD à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse.

Lyon : la statue Jacquard bientôt restaurée, symbole du patrimoine soyeux

  • par La Rédaction

    • La Ville de Lyon a lancé début janvier un vaste chantier de restauration de la statue de Joseph-Marie Jacquard, figure emblématique de l’histoire textile. Les travaux doivent s’achever fin février 2026.

    Érigée en 1947 sur les pentes de la Croix-Rousse, la statue monumentale de Joseph-Marie Jacquard fait l’objet d’une restauration complète afin de préserver ce symbole du patrimoine soyeux lyonnais. Haute de sept mètres, l’œuvre du sculpteur Élie Ottavy avait remplacé la statue originale de Denis Foyatier, fondue durant l’Occupation. Altérée par la pollution et par d’anciennes interventions peu visibles, elle nécessitait aujourd’hui une remise en état approfondie.

    Mené par un groupement de restaurateurs, le chantier comprend un nettoyage fin par micro-abrasion contrôlée, la reprise des joints et des restaurations anciennes, l’harmonisation de la pierre ainsi que la restitution des inscriptions dorées à la feuille d’or. Débutés la semaine du 12 janvier, les travaux doivent s’achever fin février.

    Cette opération s’inscrit dans l’engagement de la Ville en faveur de la valorisation du patrimoine textile, à travers notamment le soutien aux ateliers historiques, à l’association Soierie Vivante et aux événements dédiés à la mémoire des canuts.

    à lire également
    recette coréenne
    Sept tables lyonnaises figurent dans le top 100 de The Fork en 2025

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : la statue Jacquard bientôt restaurée, symbole du patrimoine soyeux 14:35
    recette coréenne
    Sept tables lyonnaises figurent dans le top 100 de The Fork en 2025 13:56
    "Piste, piste, piste" : Magie circassienne à Saint-Genis-Laval 13:20
    Municipales à Lyon : après Confluence, Grégory Doucet promet une nouvelle baignade fluviale 12:40
    "Pas vécu la même scène" : Grégory Doucet se défend d'avoir été "menaçant" avec le patron du Medef 12:05
    d'heure en heure
    Archéologie Lyon
    Restauration du patrimoine lyonnais : des fouilles archéologiques à l'amphithéâtre des Trois Gaules 11:36
    Adolescente torturée à Oullins : quatre suspects mineurs placés en détention provisoire 11:05
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Municipales Lyon 2026 : dans une tribune, Grégory Doucet dénonce les mesures "infinançables" d'Aulas 10:50
    voiture police faits-divers
    Lyon 8e : un bureau de tabac braqué par deux hommes, les suspects en fuite 10:10
    Téléphones interdit dans les lycées : la Région lance une expérimentation dès 2026 09:22
    33 Maisons France Santé labellisées pour renforcer l’accès aux soins dans le Rhône 08:50
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air bonne à moyenne ce jeudi 08:22
    JO 2030 : feu vert pour les coûts des infrastructures 07:59
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut