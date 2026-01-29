Sept restaurants lyonnais figurent dans le top 100 des meilleures tables de France selon les utilisateurs de l'application mobile The Fork.

Comme chaque année, l'application mobile The Fork publie son classement des 100 meilleurs restaurants français, basé sur les avis des utilisateurs. En 2025, sept tables lyonnaises figurent dans le classement et se hissent parmi les nombreux restaurants parisiens cités.

Premier restaurant lyonnais sur la liste : "Le Comptoir", restaurant gastronomique de l'hôtel 5 étoiles la Cour des Loges (5e). Tenu par le chef Anthony Bonnet, l'établissement étoilé au guide Michelin se hisse à la 28e place du classement.

Pizzeria, restaurants gastronomiques...

Il faudra ensuite attendre la seconde moitié de classement pour retrouver un nouvel établissement lyonnais. A la 51e position est nommé le restaurant à la vue imprenable,"L'étage", situé sur la Place des Terreaux et tenu par le chef Guillaume Mallet. Neuf places plus tard, nous retrouvons la pizzeria lyonnaise : le "Café des Antiquaires", situé dans le 2e arrondissement.

Après être passé chez Christian Têtedoie, le chef Alban Joriot décroche la 84e place avec son propre restaurant nommé "Brutal". Sa gastronomie "alternative", faite de produits bruts et authentiques est à retrouver dans le 2e arrondissement de Lyon. Enfin, dernière adresse lyonnaise citée dans le top 100, "Le poivron bleu" du chef Julien Panzani. A la 97e place, le restaurant du 6e arrondissement est notamment réputé pour son choix de produits frais, locaux et de saison.

