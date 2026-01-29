À table
recette coréenne
Monsieur Kim

Sept tables lyonnaises figurent dans le top 100 de The Fork en 2025

  • par Loane Carpano

    • Sept restaurants lyonnais figurent dans le top 100 des meilleures tables de France selon les utilisateurs de l'application mobile The Fork.

    Comme chaque année, l'application mobile The Fork publie son classement des 100 meilleurs restaurants français, basé sur les avis des utilisateurs. En 2025, sept tables lyonnaises figurent dans le classement et se hissent parmi les nombreux restaurants parisiens cités.

    Premier restaurant lyonnais sur la liste : "Le Comptoir", restaurant gastronomique de l'hôtel 5 étoiles la Cour des Loges (5e). Tenu par le chef Anthony Bonnet, l'établissement étoilé au guide Michelin se hisse à la 28e place du classement.

    Pizzeria, restaurants gastronomiques...

    Il faudra ensuite attendre la seconde moitié de classement pour retrouver un nouvel établissement lyonnais. A la 51e position est nommé le restaurant à la vue imprenable,"L'étage", situé sur la Place des Terreaux et tenu par le chef Guillaume Mallet. Neuf places plus tard, nous retrouvons la pizzeria lyonnaise : le "Café des Antiquaires", situé dans le 2e arrondissement.

    Après être passé chez Christian Têtedoie, le chef Alban Joriot décroche la 84e place avec son propre restaurant nommé "Brutal". Sa gastronomie "alternative", faite de produits bruts et authentiques est à retrouver dans le 2e arrondissement de Lyon. Enfin, dernière adresse lyonnaise citée dans le top 100, "Le poivron bleu" du chef Julien Panzani. A la 97e place, le restaurant du 6e arrondissement est notamment réputé pour son choix de produits frais, locaux et de saison.

    Lire aussi : Lyon : le Neuvième art nommé 8ème restaurant le plus impressionnant pour un déjeuner d'affaires

    à lire également
    Lyon : la statue Jacquard bientôt restaurée, symbole du patrimoine soyeux

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : la statue Jacquard bientôt restaurée, symbole du patrimoine soyeux 14:35
    recette coréenne
    Sept tables lyonnaises figurent dans le top 100 de The Fork en 2025 13:56
    "Piste, piste, piste" : Magie circassienne à Saint-Genis-Laval 13:20
    Municipales à Lyon : après Confluence, Grégory Doucet promet une nouvelle baignade fluviale 12:40
    "Pas vécu la même scène" : Grégory Doucet se défend d'avoir été "menaçant" avec le patron du Medef 12:05
    d'heure en heure
    Archéologie Lyon
    Restauration du patrimoine lyonnais : des fouilles archéologiques à l'amphithéâtre des Trois Gaules 11:36
    Adolescente torturée à Oullins : quatre suspects mineurs placés en détention provisoire 11:05
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Municipales Lyon 2026 : dans une tribune, Grégory Doucet dénonce les mesures "infinançables" d'Aulas 10:50
    voiture police faits-divers
    Lyon 8e : un bureau de tabac braqué par deux hommes, les suspects en fuite 10:10
    Téléphones interdit dans les lycées : la Région lance une expérimentation dès 2026 09:22
    33 Maisons France Santé labellisées pour renforcer l’accès aux soins dans le Rhône 08:50
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air bonne à moyenne ce jeudi 08:22
    JO 2030 : feu vert pour les coûts des infrastructures 07:59
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut