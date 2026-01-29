Selon le dernier bilan de France Travail, le chômage a continué de progresser sur le 4e trimestre 2025 en Auvergne-Rhône-Alpes.

Le chômage a continué d'augmenter sur le 4e trimestre 2025 en Auvergne-Rhône-Alpes. Selon le dernier bilan publié par France Travail le nombre de personnes inscrites à France Travail, qui ne sont ni en attente d’orientation, ni en parcours social, s’établit à 721 220 (catégories A, B, C, D, E confondues), soit 4 900 (+4,7%) de plus qu'au 3e trimestre et 3,8% de plus que l'an passé.

En moyenne, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à France Travail et tenus de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s’établit à 637 950 au 4e trimestre 2025, contre 629 900 au 3e trimestre (+1,3%). Parmi eux, 353 150 sont sans emploi (catégorie A) et 284 800 exercent une activité réduite (catégories B, C) : "Le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A croît de 3,2 % (+10 870) ce trimestre et croît de 6,8 % sur un an", précise France Travail.

Augmentation de 4,2% dans le Rhône

En région Auvergne-Rhône-Alpes, les évolutions du nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C sont nuancées. Tandis que le département du Cantal enregistre une baisse de 0,6 % de son taux de chômage au 4e trimestre, le Rhône, lui, fait face à une augmentation significative de 4,2%.

Sur l'année, l'ensemble des départements de la région enregistre une hausse du chômage, allant de +3,7% dans l'Allier à +10,1 % dans le Rhône.

Lire aussi : Le chômage en forte hausse en Auvergne-Rhône-Alpes au deuxième trimestre