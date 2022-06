À quelques jours du premier tour des élections législatives, certains électeurs de la 2e circonscription, qui regroupe plusieurs arrondissements de Lyon, ont fait les frais d’un cafouillage dans la distribution des professions de foi et des bulletins de vote. Ils ont reçu ceux de la 1re circonscription.

Cafouillage au sein des services de l’administration. À quelques jours du premier tour des élections législatives, prévu le dimanche 12 juin, les électeurs du bureau de vote 911, situé dans la 2e circonscription du Rhône (qui regroupe les 1er et 4e arrondissements et une partie du 2e et du 9e), ont reçu les mauvaises professions de foi et les bulletins de vote d’une autre circonscription.

Les Lyonnais qui votent habituellement dans l’école Chevalier Bayard, située dans le 9e arrondissement, "ont été destinataires des professions de foi et des bulletins de vote de la 1re circonscription législative du Rhône", alertent les services de la préfecture du Rhône. Une erreur qui devrait être corrigée dans les prochains jours, grâce à une "mise sous pli exceptionnelle".

